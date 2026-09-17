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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/2039 sayılı Kurul Kararı kapsamında internet sitesinde yayımladığı duyurularla 12 şirkette yaşanan kişisel veri ihlallerini kamuoyuna açıkladı.

Yapılan resmi duyurulara göre; etkilenen kişi sayısı kesinleşen 11 şirkette toplam 10 milyon 218 bin 802 kişinin verileri yetkisiz kişilerin eline geçti. Bir şirkette ise incelemeler sürdüğü için etkilenen kişi sayısı henüz netleştirilemedi. Kurum, tüm ihlallere ilişkin resmi incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Memurlar.net'de yer alan habere göre yayımlanan veriler arasında en yüksek mağduriyet sayısı Eve Kozmetik markasını bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş.'de olduğu iddia edildi.

İhlallerin şirket bazlı dağılımı ve sızan veri detayları şu şekilde gerçekleşti:

Yeni Mağazacılık A.Ş. (Eve Kozmetik): Hizmet alınan üçüncü taraf nezdinde yaşanan ihlalden 6 milyon 263 bin 305 müşteri etkilendi. Ad, soyad, e-posta ve telefon bilgileri sızdığı iddia edildi.

İhlalin, Yeni Mağazacılık ile birleşen ancak sistemleri ayrı tutulan Eve Mağazacılık müşterilerini etkilemediği ileri sürüldü.

Shaya Mağazacılık A.Ş.: Veri işleyen sistemlere yetkisiz erişim sonucu 2 milyon 298 bin 726 çalışan ve müşterinin ad, soyad, e-posta ve adres verileri etkilendiği öne sürüldü.



Deniz Deniz Butik: Yazılım kütüphanesindeki zafiyet nedeniyle 1 milyon 271 bin 96 kişinin üye adı, telefon ve e-posta verilerine erişildiği iddia edildi.

Shaya Kahve A.Ş.: Şirket bünyesindeki 133 bin 991 kişinin ad, soyad, e-posta ve adres bilgileri ihlalden etkilendiği ileri sürüldü.

GÜVENLİK ZAFİYETİNDE 'ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM' DETAYI

KVKK bildirimlerinde dikkat çeken en önemli unsur, birçok şirkette yetkisiz erişimin "üçüncü taraf yazılım kütüphanesindeki güvenlik zafiyeti" üzerinden gerçekleşmesi oldu. Haşema Tekstil, Deniz Deniz Butik, Back and Bond, Yiğit AVM, Eve Kozmetik ve Mersin Mana Tarım duyurularında ortak teknik zafiyet teması yer alsa da KVKK, şirketlerin tamamının aynı siber saldırının mağduru olduğuna dair kesin bir tespit bulunmadığını kaydetti.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER ŞİRKETLER VE ETKİLENEN KİŞİ SAYILARI:

Haşema Tekstil: 95 bin 857 kişi (Ad, soyad, e-posta, adres, telefon, hash'lenmiş giriş bilgileri)

Yiğit Alışveriş Merkezleri: 81 bin 593 kişi (Ad, posta adresi, e-posta, şifre değerleri)

Valmenti Mağazacılık: 32 bin 292 kişi (İsim, telefon, e-posta, MD5 hash'li giriş bilgileri)

Taşkınırmak Giyim: 29 bin 265 kişi (Ad, soyad, telefon, e-posta, adres, hash'li parola, panel hesap bilgileri)

İyileştiren Mamuller Gıda: 6 bin 547 kişi (Ad, soyad, telefon, e-posta, adres, hash'li şifre)

Back and Bond: 5 bin 435 kişi (Ad, soyad, e-posta, adres, telefon, hash'li giriş bilgileri)

Mersin Mana Tarım: 695 kişi (Ad, soyad, e-posta, telefon, hash'li parola; adres bilgisi araştırılıyor)

İnternet Tekstil San. ve Tic. A.Ş.: Etkilenen kişi sayısı henüz belirlenemedi. Sunucudaki yazılım zafiyeti nedeniyle kimlik, iletişim ve hash'li giriş bilgilerinin etkilenmiş olabileceği bildirildi.

