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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine önemli açıklamalar yaptı.

'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ'

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının siyasi olarak kesinleştiğini açıkladı. Uçum Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak da tamamlanması gerektiğini ifade etti. Hiçbir partinin Erdoğan'ın adaylığı karşısında duramayacağını belirtti.

ÖCALAN'A NEDEN KONUT YAPILDI?

Uçum, PKK elebaşı Öcalan'a hazırlanan villayla ilgili "Cezaevine rolünü iyi yapması gerektiği için sağlanan bir imkandır. Rahat çalışma ortamına kavuşması için oluşan bir imkandır." dedi.

OLASI SEÇİM TARİHİ

Uçum, olası seçim tarihi için referandumun yıl dönümü olan 16 Nisan 2028’i işaret etti. Uçum'un "Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır." ifadeleri dikkat çekti.

YENİ ANAYASA

Uçum, yeni anayasa için "29. dönemde gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

Uçum, iktidarın başlattığı terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili halkın sürece yüzde yüz desteği olduğunu öne sürdü. Uçum'un "AİHM çöküyor" değerlendirmesi de dikkat çekti.