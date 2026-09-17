Megakentin su ihtiyacını karşılayan havzalardaki mevcut seviyeler, kent sakinleri tarafından dikkatle izleniyor.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (17 Eylül 2026)
Biten yaz mevsiminin ardından su seviyeleri yeniden gündemin ilk sıralarına tırmandı. Yetkili kurumlar İSKİ, ASKİ ve İZSU’nun paylaştığı anlık istatistikler, barajlardaki doluluk oranlarının önceki döneme göre düşüş kaydettiğini ortaya koyuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kurak geçen yaz döneminin geride kalmasıyla birlikte rezervlerdeki anlık değişimler yeniden odak noktası haline gelirken, İSKİ'nin paylaştığı veriler tablonun netleşmesini sağladı.
Yağış miktarının düştüğü zamanlarda hayati önem taşıyan mevcut su hacmi vatandaşların takibindeyken, kuruma ait resmi ölçümler rezervarların güncel kapasitesini gözler önüne seriyor.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul'un içme suyu kaynaklarını oluşturan baraj havzalarının genel doluluk seviyesi 17 Eylül verilerine göre "%38,32" olarak açıklandı.
Ömerli %52,76
Darlık %57,61
Elmalı %65,98
Terkos %34,18
Alibey %35,94
Büyükçekmece %27,69
Sazlıdere %22,27
Istrancalar %21,22
Kazandere %13,43
Pabuçdere %4,45
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 17 Eylül 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 39.47 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 32.43 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %62,23
Çamlıdere: %39,08
Çubuk 2 Barajı: %58,22
Eğrekkaya: %72,28
Kargalı: %46,31
Kavşakkaya: %56,97
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %38,24
Peçenek: %29,44
Türkşerefli:%10,14
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 17 Eylül 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna
duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %45,33
Balçova Barajı: %54,93
Ürkmez Barajı: %66,1
Gördes Barajı: %31,06
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %51,04