Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (17 Eylül 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 17 Eylül 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 39.47 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 32.43 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.