Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası

Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası

Ünlü Oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras tartışmaları devam ediyor. 28 mirasçıcı olduğu iddia edilen Kadir İnanır mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a mı bıraktı? İşte ayrıntılar...

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 1

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin bugün Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyor. İnanır’ın mirasının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edilirken yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öne sürüldü.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 2

Kadir İnanır’ın farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin gerçekleştirilecek işlemlerin ardından açılması bekleniyor. Vasiyetnamelerin içeriğiyle birlikte mirasın nasıl paylaşılacağı da netlik kazanacak.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 3

ÜÇ VASİYERNAME VAR

Kadir İnanır’ın ilk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırladığı belirtildi. Usta sanatçının 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği aktarıldı.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 4

Bugüne kadar gizli tutulan üç vasiyetnamenin içeriğinin Beykoz Adliyesi’nde gerçekleştirilecek işlemin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 5

İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 6

Kural’ın da kendi vefatı ihtimaline karşı mal varlığının insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 7

28 YASAL MİRASÇICI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Vasiyetname iddialarının ardından İnanır’ın yeğenlerinin hukuki itiraz hazırlığında olduğu gündeme geldi.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 8

İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öne sürüldü.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 9

Jülide Kural ise vasiyet tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kadir İnanır’ın kendi kararını verdiğini ve vasiyetine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 10

Kural, “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu.” ifadelerini kullandı.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 11

Kural, sözlerinin devamında, “Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak... Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim.” dedi.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 12

KADİR İNANIR'IN MEZARINI JÜLİDE KURAL YAPTIRDI

Jülide Kural, 26 Haziran’da tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mezarını kendisinin yaptırdığını anlattı.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 13

Kural, mezarın tasarımında Kadir İnanır’ı temsil eden bir güvercin kullanıldığını belirterek, “Sinema, barış, özgürlük” ifadelerinin yazdırıldığını söyledi.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 14

Kadir İnanır, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Tatar Ramazan”, “Dila Hanım” ve “Kara Gözlüm” gibi unutulmaz filmlerde rol almıştı.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 15

Kadir İnanır Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreninin ardından İstanbul Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

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Kadir İnanır mirasını Jülide Kural'a mı bıraktı? 28 mirasçı iddiası - Resim: 16

Kadir İnanır’ın farklı tarihlerde hazırladığı üç vasiyetnamenin bugün Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu.Ancak mirasçılardan bazılarına gerekli tebligatların ulaşmadığı gerekçesiyle duruşma 17 Aralık tarihine ertelendi.

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