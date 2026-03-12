Ölümle yaşam arasında kalan Flavius’un söyledikleri ise çevredeki herkesi derin bir sessizliğe bürüdü. Büyük bir acı içinde konuşan Flavius, “Günah içinde ölmek istemiyorum… Atalarımın yolundan giderek Müslüman olmak istiyorum” sözleriyle Sultan Orhan’dan kendisine yardım etmesini istedi.

ŞEHADET GETİREREK İSLAM’I SEÇTİ

Flavius’un bu isteği üzerine Orhan Gazi yanına eğildi ve ona kelime-i şehadeti tekrar ettirdi. Flavius, Sultan Orhan’ın yanında şehadet getirerek Müslüman oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehadet getirdikten kısa süre sonra gözlerini kapatan Flavius’un ardından Fatma Hatun gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygusal anların yaşandığı sahne, ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN SAHNESİ OLDU

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu ve Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Kuruluş Orhan, bu sahneyle yayın gecesinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.