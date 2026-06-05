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İstanbul Avcılar’da kreş olarak faaliyet gösteren Hazreti Ebubekir Camii Kur'an Kursu'nda yaşandığı öne sürülen cinsel sınır ihlali, şiddet ve kötü muamele iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce kamuoyuna yansıyan şikayetlerin ardından, aynı kursta eğitim gören 4 yaşındaki bir çocuğun da benzer travmalar yaşadığı iddia edildi.

ÇOCUKTA CİDDİ PSİKOLOJİK BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Anne G.C., çocuğunun kuruma başladıktan kısa süre sonra davranışlarında belirgin değişiklikler gözlemlediklerini söyledi. Hırçınlık, korku ve alt ıslatma gibi belirtilerin ortaya çıktığını belirten anne, çocuğunun sürekli olarak kursa gitmek istemediğini ve her gün ağladığını anlattı.

Ailenin yaptığı araştırmalar sonucunda çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı ve cinsel içerikli uygunsuz oyunlarla karşı karşıya kaldığı iddia edildi. Anne G.C., durumu öğretmenlere ilettiklerinde gerekli hassasiyetin gösterilmediğini savundu.

Öğretmenlerin yaşananları, "Erkek çocuklar birbirini döverek oynar" sözleriyle normalleştirmeye çalıştığını belirten anne, çocuğunda oluşan kaygı bozukluğu ve ruhsal etkilerin psikiyatri raporuyla da kayıt altına alındığını ifade etti.

ADALET BEKLERKEN ŞİKAYETLE KARŞILAŞTI

Soruşturmanın ilerlemesini beklediklerini söyleyen anne G.C., süreçte yeni bir şok yaşadığını dile getirdi. Karakoldan aranarak hakaret suçlaması nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirten anne, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Beş aydır hukuki sürecin bir adım dahi olsa ilerlemesini beklerken dün karakoldan aranıp hakaretten ifadem alınması gerektiği söylendi. Gittiğimde karşı tarafın asla yaşanmamasına rağmen kendisine hakaret ettiğim için benim hakkımda şikayetçi olduğunu öğrendim. Neye binaen bu şikâyeti ettiğini sorduğumda herhangi bir delili olmadığını söylediler."

Olayla ilgili soruşturma sürerken aileler, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyor.

Anne G.C. ile kendisi hakkında sikayetçi olan kurs eğitmeni Z.Ç. arasında geçen olaya ilişkin WhatshaApp görüşmesi ise şu şekilde: