Süper Lig ekipleri, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.
'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı
Fenerbahçe’nin de daha önce ilgilendiği ancak aile tarafından “Biz Trabzonluyuz” yanıtı verilen genç futbolcu için Süper Lig ekiplerinin temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon yabancı kuralı ile ilgili açıklama yapmıştı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, 10+4 yabancı kuralının uygulanacağı belirtilmişti.
Bu kapsamda Süper Lig ekipleri, yeni sezon öncesi kadro yapılanmalarına hız verirken yerli ve genç oyunculara yönelim de dikkat çekiyor.
Süper Lig ekiplerinin, Bayern Münih II takımında forma giyen 19 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için girişimde bulunduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI!
Fenerbahçe’nin, geçtiğimiz aylarda sol bek oyuncusu Deniz Emre Ofli için girişimde bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler oyuncu için nabız yoklasa da transfer tamamlanmamıştı.
'TRABZONLUYUZ' DİYEREK REDDETTİLER
Öte yandan genç futbolcunun ailesinin, gelen teklife “Biz Trabzonluyuz” diyerek olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.
SÜPER LİG EKİPLERİ NABIZ YOKLUYOR
Süper Lig ekiplerinin, Deniz Emre’nin kiralık transferi için nabız yokladığı iddia ediliyor. Genç futbolcunun ise gelişimi için sezonu düzenli forma giyebileceği bir takımda kiralık olarak geçirmeye sıcak baktığı da iddia edildi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA DA OYNUYOR
Almanya doğumlu Deniz, aynı zamanda Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz gün Kosova U-21 ile oynanan hazırlık maçında oyuna 83. dakikada dahil oldu.
BAYERN FORMASIYLA 2 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Genç savunmacı, 2025-26 sezonunda Bayern Münih formasıyla 2 resmi maça çıktı; özellikle Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 56. dakikasında oyuna dahil olarak gösterdiği performansla dikkatleri çekti.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.