'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı

SÜPER LİG EKİPLERİ NABIZ YOKLUYOR

Süper Lig ekiplerinin, Deniz Emre’nin kiralık transferi için nabız yokladığı iddia ediliyor. Genç futbolcunun ise gelişimi için sezonu düzenli forma giyebileceği bir takımda kiralık olarak geçirmeye sıcak baktığı da iddia edildi.