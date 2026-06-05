Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı

'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı

Fenerbahçe’nin de daha önce ilgilendiği ancak aile tarafından “Biz Trabzonluyuz” yanıtı verilen genç futbolcu için Süper Lig ekiplerinin temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 1

Süper Lig ekipleri, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon yabancı kuralı ile ilgili açıklama yapmıştı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, 10+4 yabancı kuralının uygulanacağı belirtilmişti.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 3

Bu kapsamda Süper Lig ekipleri, yeni sezon öncesi kadro yapılanmalarına hız verirken yerli ve genç oyunculara yönelim de dikkat çekiyor.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 4

Süper Lig ekiplerinin, Bayern Münih II takımında forma giyen 19 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için girişimde bulunduğu öğrenildi.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 5

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI!

Fenerbahçe’nin, geçtiğimiz aylarda sol bek oyuncusu Deniz Emre Ofli için girişimde bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler oyuncu için nabız yoklasa da transfer tamamlanmamıştı.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 6

'TRABZONLUYUZ' DİYEREK REDDETTİLER

Öte yandan genç futbolcunun ailesinin, gelen teklife “Biz Trabzonluyuz” diyerek olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 7

SÜPER LİG EKİPLERİ NABIZ YOKLUYOR

Süper Lig ekiplerinin, Deniz Emre’nin kiralık transferi için nabız yokladığı iddia ediliyor. Genç futbolcunun ise gelişimi için sezonu düzenli forma giyebileceği bir takımda kiralık olarak geçirmeye sıcak baktığı da iddia edildi.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 8

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA DA OYNUYOR

Almanya doğumlu Deniz, aynı zamanda Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz gün Kosova U-21 ile oynanan hazırlık maçında oyuna 83. dakikada dahil oldu.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 9

BAYERN FORMASIYLA 2 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Genç savunmacı, 2025-26 sezonunda Bayern Münih formasıyla 2 resmi maça çıktı; özellikle Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 56. dakikasında oyuna dahil olarak gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

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'Trabzonluyum' diyerek Fenerbahçe'yi reddetmişti: Süper Lig'den talibi çıktı - Resim: 10

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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