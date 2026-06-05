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Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 8 Şubat'ta katıldığı televizyon programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir görüşme gerçekleştirdiğini ve “Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede ‘bu sezon şampiyon olmak zorundayız, durum kötü, bize yardım et, destek ol’ dedi” iddiasında bulunmuştu.

Toroğlu’nun açıklamalarının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmış ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenmişti.

Toroğlu, bugün mahkeme karşısına çıktı ve yargılandığı davadan beraat etti.