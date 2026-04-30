Samsun'da yaşayan D.S., 2 Temmuz 2025'te Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki kreşe otizmli oğlu E.M.S.'yi yazdırdı. İddiaya göre; 3 Temmuz'da kreş yönetiminin aradığı D.S.'ye, oğlunun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını söylendi. D.S., oğlunun eve geldiğinde sağ kolunda morarma ve şişlik görünce hastaneye götürdü.

İncelemede; E.M.S.’nin kolunda 5x3 santimetrelik ikinci derece derin buz yanığı tespit edildi. Bunun üzerine D.S., kreşten şikayetçi oldu. İfadesi alınan kreş çalışanı H.D., E.M.S.’yi başka bir çocuğun ısırdığını, iz kalmaması ve ağrı oluşmaması için buz koyduğunu söylediği belirtildi. Diğer yandan E.M.S.'nin başka bir çocuk tarafından ısırıldığı ve buz tedavisi uygulandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİ SAHİBİ ASLİ, ÇALIŞAN TALİ KUSURLU

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, H.D. ve iş yeri sahibi B.Y. hakkında 'Taksirle yaralama’ suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede; sanık H.D.’nin, E.M.S.’nin koluna buz koyarak ikinci derecede yanık olmasına sebebiyet verdiği, B.Y.'nin de idareci olarak yeterli özeni sağlamadığı iddia edilerek, 4 aydan 2 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca iddianamede, işletmenin de geçici süreli kapatılması talep edildi. Bilirkişi raporunda B.Y. asli, H.D. tali kusurlu sayıldı.

'OLAY SIRASINDA OKULDA DEĞİLDİM'

İddianame, Samsun 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Davanın karar duruşması 28 Nisan’da görüldü. B.Y., savunmasında, "Olay sırasında okulda değildim. Olayı daha sonrasında öğrendim. Meydana gelen olaya ilişkin atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bir çocuk diğerini ısırmış ve sonrasında öğretmenimiz çocukları ayırarak ısırılan çocuğa kısa süreli buz uygulaması yapmıştır" dedi.

'İZ KALMAMASI İÇİN BUZ KOYDUM'

Sanık H.D. ise savunmasında, "E.M.S.’nin kolunu başka bir çocuğun ısırdı, iz kalmaması ve ağrı oluşmaması için buz koydum. Öncelikle beraatime karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmada konuşan anne D.S. de "Çocuğum okuldan döndüğünde sağ kolunda morarma, hafif şişlik ve su toplamaları vardı. Doktora gittiğimizde, bunun bir buz yanması olduğunu bize söyledi. Okul yöneticisi ve çocuğumdan sorumlu olan öğretmenin cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, tali kusurlu H.D.'yi 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı, ayrıca sanık 5 yıl denetim süresine tabi tutuldu.

İş yeri sahibi B.Y.'ye de 9 bin 300 lira adli para cezası çarptırıldı. B.Y. için de hükmün açıklanması geri bırakıldı, 5 yıl süreyle denetime tabi tutuldu.