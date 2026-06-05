IBAN’la para gönderenler dikkat: Bu şartı yerine getirmeyenlerin işlemi gerçekleşmiyor

Kesintisiz Bankacılık İçin Yapılması Gereken İki Kritik Adım

Mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde herhangi bir kısıtlama ya da engelleme yaşamak istemeyen kullanıcıların şu iki adımı eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekiyor:

Çipli Kimlik Kartına Geçiş: Cüzdanlarında hâlâ eski tip nüfus cüzdanı bulunan vatandaşların, nüfus müdürlüklerine müracaat ederek yeni nesil çipli kimlik kartlarını alması zorunlu tutuluyor.