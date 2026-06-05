Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), siber dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı para hareketlerinin önüne geçebilmek adına bankacılık sisteminde yeni güvenlik dönemini hayata geçirmişti.
IBAN’la para gönderenler dikkat: Bu şartı yerine getirmeyenlerin işlemi gerçekleşmiyor
BDDK'nin dijital dolandırıcılığı önlemek amacıyla başlattığı mobil bankacılık güvenlik önlemleri kapsamında, eski tip kimlik kartını değiştirmeyenlerin saat 22.00 ile 06.00 arasında IBAN transferi yapması engelleniyor.
Dijital bankacılık kanallarındaki güvenlik standartlarını üst seviyeye çıkaran bu yeni düzenleme, eski tip nüfus cüzdanını henüz yenilemeyen vatandaşları doğrudan etkilemeye devam ediiyor. Yeni kurallar doğrultusunda, özellikle yüksek tutarlı işlemler ile gece saatlerinde yapılan transferler sıkı bir denetim mekanizmasından geçiriliyor.
Kesintisiz Bankacılık İçin Yapılması Gereken İki Kritik Adım
Mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde herhangi bir kısıtlama ya da engelleme yaşamak istemeyen kullanıcıların şu iki adımı eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekiyor:
Çipli Kimlik Kartına Geçiş: Cüzdanlarında hâlâ eski tip nüfus cüzdanı bulunan vatandaşların, nüfus müdürlüklerine müracaat ederek yeni nesil çipli kimlik kartlarını alması zorunlu tutuluyor.
Banka Sisteminde Bilgi Güncelleme: Yeni kimlik kartını temin eden kullanıcıların, banka şubeleri ya da mobil uygulamalar aracılığıyla kimlik bilgilerini sisteme tanıtarak bilgilerini güncel hale getirmesi önem arz ediyor.
Mevcut uygulamaya göre, mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek 20 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde kimlik doğrulama adımı zorunlu kılınıyor. Bahse konu onay süreci; yeni nesil çipli kimlik kartları ve akıllı telefonlarda bulunan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi yardımıyla tamamlanıyor.
Cihazında NFC özelliği yer almayan kullanıcıların ise işlem yapabilmek adına bankaların müşteri temsilcileriyle görüntülü görüşme gerçekleştirmesi şart koşuluyor. Düzenlemenin en net yaptırımı olan zaman kısıtlaması, çipli kimliğe geçiş yapmayan ya da banka sistemindeki bilgilerini güncelleştirmeyen kullanıcıları hedef alıyor.
Bu durumdaki kişilerin saat 22.00 ile 06.00 arasında IBAN üzerinden para transferi yapmasına müsaade edilmiyor. Sistem tarafından doğrulaması gerçekleştirilemeyen işlemler anında askıya alınırken, yetkililer bu kısıtlamaların ilerleyen süreçte daha geniş zaman dilimlerine yayılabileceğine işaret ediyor.
Bankacılık sektörü temsilcileri, dönüşüm sürecini tamamlamayan müşterilerin ilerleyen dönemlerde çok daha kapsamlı dijital işlem sınırlandırmalarıyla karşı karşıya kalabileceğini hatırlatarak, kimlik yenileme ve sistem güncelleme işlemlerinin ertelenmemesi gerektiğinin altını çiziyor.