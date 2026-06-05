Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu

Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu

Emeklinin merakla beklediği mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu. 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 1

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış gerçekleştirilmişti. Fakat yapılan artış en düşük emekli maaşına derman olmamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarılmıştı.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 2

Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memura çare oldu. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırını aştı. Hayat pahalılığı emeklinin cebini düğümlüyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 3

Temmuz maaş zammı ise emeklilerin 6 aylık alacağı enflasyon farkına denk geliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ise zam farkını şekillendiriyor.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 4

Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 ve nisan ayında 4,18 enflasyon verisi ile dört ayda emekliler ceplerine yüzde 14,64 enflasyon farkını koymuştu.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 5

Mayıs ayı enflasyonu ise merakla bekleniyordu. TÜİK mayıs enflasyonunu açıkladı. TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde … olarak belirlerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,71 olarak açıkladı.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 6

Emeklilerin beş aylık maaş zammı ise merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 veriyle yüzde 16.60 zammı garantiledi.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 7

Memur emeklilerin alacağı maaş farkı ise merak ediliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri farklı şekilde zam alacak. Memur emeklileri 12,04 zam oranını hak etti.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 8

TÜİK'in enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin yüzde bir enflasyon farkı oluştu.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 9

En düşük emekli maaşı yüzde 1,71 enflasyon farkının eklenmesiyle artması 16.60 kesinleşti. Bu noktada en düşük emekli aylığı 23 bin 320 bin TL oldu.

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Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu - Resim: 10

Emekli ve memur maaşını belirlenmesi için son olarak Haziran verisi kaldı. Temmuz ayında maaşların zam oranı netleşmiş olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi
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