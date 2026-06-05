Emekli ve memurun 5 aylık maaş zam farkı belli oldu

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış gerçekleştirilmişti. Fakat yapılan artış en düşük emekli maaşına derman olmamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarılmıştı.