KREŞTE DARP İDDİASI: 2 YAŞINDAKİ ATLAS’IN VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR YARGIYA TAŞINDI

Eskişehir’de yaşayan Emine Pınar Özdağ, 2 yaşındaki oğlu Atlas’ın eğitim gördüğü kreşte şiddete maruz kaldığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan darp raporuyla savcılığa giden anne, okul yönetiminin şüpheli tavırlarına dikkat çekti.

"GEREKÇESİZ ŞEKİLDE KAYDI SİLİNDİ"

Anne Özdağ’ın iddiasına göre süreç, küçük Atlas’ın hiçbir açıklama yapılmadan kurumdan çıkarılmak istenmesiyle başladı. Oğlunun eğitim hakkını savunan anne, bu tartışmalı dönemin ardından çocuğunun vücudunda her geçen gün artan morluklar fark ettiğini dile getirdi.

ŞÜPHELİ "SAĞLIKLI TESLİM" TUTANAĞI

Olayın en dikkat çekici detaylarından biri ise okulun aileye yönelik dayatması oldu. Özdağ, kreş yönetiminin sadece kendi oğlu için her gün “sağ ve sağlıklı teslim aldığına dair” özel bir tutanak imzalatmak istediğini, bunu kabul etmediklerinde ise darp izlerinin yoğunlaştığını iddia etti. Adli Tıp raporunda, çocuğun diz bölgesinden ayaklarına kadar uzanan çeşitli seviyelerde morluklar olduğu kayıtlara geçti.

KREŞ YÖNETİMİ: KAMERA KAYITLARI SAVCILIKTA

Şiddet iddialarını sert bir dille yalanlayan kreş yetkilileri, tüm kamera kayıtlarının Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; “Böyle bir olayın gerçekleşmediği bizim tarafımızdan açıktır* denilerek, okulun itibarını zedelemeye yönelik bu iddialara karşı yasal hakların saklı tutulduğu vurgulandı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük Atlas’ın fiziksel sağlığı ve kreşteki güvenlik kameraları üzerine odaklanan geniş kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor.