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Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,16 oranında enflasyonu açıklarken, yıllık enflasyonu ise yüzde 53.13 şeklinde paylaştı.

ENAG VERİYİ ERKEN AÇIKLADI

ENAG'ın veriyi erken paylaşması ise dikkat çeken noktalardan biri oldu. Öte yandan ENAG, bugünkü paylaşımın ardından not olarak şu yazıyı paylaştı:

"ENAG, her ay 7 milyonu aşkın fiyat gözlemini analiz ederek enflasyon sepetini oluşturmakta ve Türkiye'deki fiyat hareketlerini yüksek frekanslı verilerle izlemektedir."

ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI

Enflasyon verilerinin öncüsü olarak görülen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; İstanbul’da perakende fiyatlar aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,77 olmuştu.

NİSAN AYINDA NE ORANDA ÇIKMIŞTI?

ENAG, enflasyonu nisan ayında aylık bazda yüzde aylık bazda yüzde 5,07, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 olarak duyurulmuştu.