ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte erişim sağlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemlerini bitirdi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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