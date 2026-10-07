Ankara'daki Haymana-Polatlı hattının bölünmüş yola dönüştürülmesi amacıyla sahada teknik ölçüm ve incelemeler başlatıldı. Çalışmaların bitmesiyle ulaşımda büyük kolaylık sağlanacak.
Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak
Ankara trafiğini rahatlatacak Haymana-Polatlı bölünmüş yol projesinde teknik incelemeler başladı. Kent merkezine girmeden transit geçiş sağlayacak dev yatırımla sürücüler 2027'den itibaren seyahatlerinde tam 45 dakika zaman kazanacak.Kaynak: İHA
İzmir ile Çanakkale yönünden gelen araçlar, Ankara kent merkezine girmeden Haymana hattıyla Adana ve Konya'ya geçebilecek. Ayrıca güzergahın, bazı seyahatleri 45 dakika kadar kısaltması öngörülüyor.
Haymana Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sunduğu talep sonrası saha incelemeleri hız kazandı.
2027'DE İLK KAZMA VURULACAK
Teknik ölçümlerin tamamlanmasıyla proje ile yapım hazırlıkları sürecek. Yol yapımının 2027 yılında başlaması hedefleniyor.
SÜRÜCÜLERE BÜYÜK KOLAYLIK
Ayrıca Niğde tarafından gelip İzmir ile Çanakkale'ye gidenler de bu güzergahı alternatif rota olarak değerlendirebilecek.
45 DAKİKALIK ZAMAN KAZANCI
Proje sayesinde Ankara şehir içi trafiğinin nefes alması ve ulaşım sürelerinin kısalması amaçlanıyor. Güzergahın kullanımıyla seyahatlerde 45 dakikalık tasarruf elde edilecek.