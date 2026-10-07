Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak

SÜRÜCÜLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Ayrıca Niğde tarafından gelip İzmir ile Çanakkale'ye gidenler de bu güzergahı alternatif rota olarak değerlendirebilecek.

45 DAKİKALIK ZAMAN KAZANCI

Proje sayesinde Ankara şehir içi trafiğinin nefes alması ve ulaşım sürelerinin kısalması amaçlanıyor. Güzergahın kullanımıyla seyahatlerde 45 dakikalık tasarruf elde edilecek.