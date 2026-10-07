Yeniçağ Gazetesi
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Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak

Ankara trafiğini rahatlatacak Haymana-Polatlı bölünmüş yol projesinde teknik incelemeler başladı. Kent merkezine girmeden transit geçiş sağlayacak dev yatırımla sürücüler 2027'den itibaren seyahatlerinde tam 45 dakika zaman kazanacak.

Kaynak: İHA
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Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak - Resim: 1

Ankara'daki Haymana-Polatlı hattının bölünmüş yola dönüştürülmesi amacıyla sahada teknik ölçüm ve incelemeler başlatıldı. Çalışmaların bitmesiyle ulaşımda büyük kolaylık sağlanacak.

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Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak - Resim: 2

İzmir ile Çanakkale yönünden gelen araçlar, Ankara kent merkezine girmeden Haymana hattıyla Adana ve Konya'ya geçebilecek. Ayrıca güzergahın, bazı seyahatleri 45 dakika kadar kısaltması öngörülüyor.

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Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak - Resim: 3

Haymana Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sunduğu talep sonrası saha incelemeleri hız kazandı.

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Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak - Resim: 4

2027'DE İLK KAZMA VURULACAK

Teknik ölçümlerin tamamlanmasıyla proje ile yapım hazırlıkları sürecek. Yol yapımının 2027 yılında başlaması hedefleniyor.

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Sürücülere müjdeli haber: Seyahat süresi 45 dakika kısalacak - Resim: 5

SÜRÜCÜLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Ayrıca Niğde tarafından gelip İzmir ile Çanakkale'ye gidenler de bu güzergahı alternatif rota olarak değerlendirebilecek.

45 DAKİKALIK ZAMAN KAZANCI

Proje sayesinde Ankara şehir içi trafiğinin nefes alması ve ulaşım sürelerinin kısalması amaçlanıyor. Güzergahın kullanımıyla seyahatlerde 45 dakikalık tasarruf elde edilecek.

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