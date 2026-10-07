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Kaynak: Haber Merkezi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında finansal işlemlerde yeni bir döneme girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kimlik tespiti yapmakla yükümlü olduğu parasal sınırlar yükseltildi.

NAKİT, DÖVİZ VE KUYUM İŞLEMLERİNDE YENİ SINIR: 370 BİN TL

Düzenleme kapsamında nakit, döviz ve kuyumculuk sektöründe kimlik tespitini zorunlu kılan parasal eşik iki katına çıkarıldı. Daha önce 185 bin lira olarak uygulanan sınır, 370 bin liraya yükseltildi.

Buna göre; tek bir işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde, finansal kuruluşlar müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerini almak ve doğrulamakla yükümlü olacak. Aynı zamanda işlemin arkasındaki "gerçek faydalanıcının" tespit edilmesine yönelik güvenlik tedbirleri de titizlikle uygulanacak.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE EŞİK 30 BİN TL OLDU

Banka ve ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamındaki sınır da yeniden belirlendi. 15 bin lira olan kimlik tespiti sınırı, yapılan değişiklikle 30 bin liraya çıkarıldı.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞINA YENİ SMS DOĞRULAMA ŞARTI

Yeni yönetmelik, finansal kurumların dijital kanallardaki müşteri doğrulama süreçlerine de ek güvenlik kuralları getirdi.

SMS İLE DOĞRULAMA

Müşterinin daha önce sistemde doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile kimlik doğrulaması yapılabilecek ve bu işlemlerde ayrıca imza örneği istenmeyecek.

RİSK DÜZEYİ ŞARTI

Kullanılacak doğrulama yönteminin yapılan işlemin niteliğine ve risk seviyesine tam uyumlu olması gerekecek.

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Seçilen yöntemin, işlemi yapan kişinin gerçekten sistemdeki müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin işlem yapma riskine karşı gerekli güvenlik tedbirlerini içermesi zorunlu olacak.