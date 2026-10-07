İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu, harita verilerine göre yüzde 58 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle ana arterler ve kıtalararası geçiş noktalarında gözlemlenen kırmızı ve koyu kırmızı hatlar, akışın ciddi şekilde yavaşladığını işaret ediyor.
İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 58 seviyesinde
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaşırken, megakentin ana arterleri ve köprü geçişleri adeta kilitlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Haritada batıdan doğuya doğru; Beylikdüzü ve Avcılar mevkisinden başlayarak Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu hattı boyunca uzanan kesintisiz ve yoğun bir kırmızı hat göze çarpıyor.
Köprü bağlantı yollarını besleyen bu iç bölgelerde haritanın en yoğun koyu kırmızı hatları toplanmış durumda. Bağcılar, Esenler ve Mahmutbey sapağı çevresinde trafiğin yer yer durma noktasına geldiği, bu noktalardan köprü yönüne doğru kırmızı hatların yoğunlaştığı görülüyor.
Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakaya geçiş güzergahlarında yüksek yoğunluklu trafik (kırmızı ve koyu kırmızı renk) hakim.
Avrupa yakasına geçişleri sağlayan ana arterler ile köprü bağlantı yollarında trafiğin yoğun bir şekilde seyrettiği, hatların kırmızıya döndüğü görülüyor. TEM otoyolu bağlantılarında belirgin bir yoğunluk gözlemleniyor. Maltepe ve Kartal: D-100 (E-5) karayolu üzerinde özellikle batı yönlü güzergahta turuncu ve kırmızı renkli yavaşlamalar dikkat çekiyor.
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