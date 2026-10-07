İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 58 seviyesinde

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakaya geçiş güzergahlarında yüksek yoğunluklu trafik (kırmızı ve koyu kırmızı renk) hakim.