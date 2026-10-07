Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Adana'nın Saimbeyli ilçesinde büyüklükleri 4.8, 4.9 ve 4,4 olarak depremler kaydedilmişti. Aynı gün Osmaniye'de de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

EGE DENİZİ VE DENİZLİ’DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Peş peşe depremlere ise Ege Denizi’de dahil oldu. AFAD tarafından paylaşılan veriye göre; Ege Denizi’nde Muğla Datça açıklarında gece saatlerinde büyüklükleri 4.1 ve 4.2 olan peş peşe depremler gerçekleşti. Depremlerin derinliği ise 6.99 km ve 6.75 km olarak olduğu ifade edildi.

Ege Denizi’ndeki depremin ardından Denizli’de sallandı. Saat 05.56 ve 06.26 sıralarında art arda depremler kaydedildi. Depremlerin şiddeti ise 3.9 ve 3.8 olarak ölçüldü. Derinlikler ise 15.4 ve 13.69 km olarak açıklandı.

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