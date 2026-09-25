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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Kosova, sahasında İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın kırılma noktası 83. dakikada yaşandı. Ermal Krasniqi’nin şutunda direkte patlayan topu takip eden Fenerbahçeli santrfor Vedat Muriqi, ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Süper Lig’de Eyüpspor karşısında attığı 4 golün ardından milli formada da fileleri havalandıran deneyimli forvet, böylece son 2 resmi maçındaki 5. golüne ulaşarak formda görüntüsünü sürdürdü.

Süper Lig ve Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerin damga vurduğu müsabakada Kosova ilk 11’inde Muriqi’nin yanı sıra Dellova ve Ermal Krasniqi de yer aldı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise maça kulübede başlayıp 73. dakikada oyuna dahil olarak galibiyet mücadelesine katkı sağladı.