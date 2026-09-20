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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler ilk yarıyı Mason Greenwood, Vedat Muriqi (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Fenerbahçe'de Muriqi iki gol daha atarak mücadeleyi 4 golle tamamladı.

Maçın 80. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Greenwood ise skoru 8-0'a getirdi.

İki golü de ofsayta takılan Sarı Lacivertliler Süper Lig'in en farklı galibiyetlerinden birine imza atarak puanını 10'a yükseltti.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Vedat.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 8-0 EYÜPSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Kadir Sağlam'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Eyüpspor maçı başladı.

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI

4' Maçın daha ilk dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Moldovan'ın kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırmasının ardından ceza sahası içerisinde Vedat Muriqi yerde kaldı. Kadir Sağlam VAR tavsiyesinin ardından pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. Greenwood penaltıyı gole çevirdi.

VEDAT MURIQI FARKI İKİYE ÇIKARDI

7' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Moldovan müdahale edemedi. Vedat Muriwi pozisyonu kale önünde tamamlayarak farkı ikiye çıkardı.

KEREM NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

19' Fenerbahçe taçtan pozisyon buldu. Archie Brown'un ters kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki kalabalığı aşan topa Kerem gelişine vurdu. Ancak net pozisyonda milli oyuncu isabeti bulamadı.

MURIQI YİNE SAHNEDE: FENERBAHÇE SKORU 3-0'A GETİRDİ

21' Mason Greenwood ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Moldovan'ın sektirdiği topu takipçiliğini konuşturan Muriqi tamamladı. Kosovalı forvet kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti.

ABDULLAHI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

36' Abdullahi'nin uzaktan sert şutunda Ederson kale dibinde topu iki hamleyle kontrol ederek gole izin vermedi.

GUENDOUZI'DEN HARİKA GOL

38' Fenerbahçe gollerine devam ediyor. İrfan Can Kahveci'nin asistinde bu kez sahneye Guendouzi çıktı. Ceza sahası dışından topa gelişine vuran Guendouzi sert şutunda Moldovan'ı çaresiz bırakarak harika bir gole imza attı.

İRFAN CAN KAHVECİ DE ATTI: SKOR 5-0 OLDU

45+1' Soyunma odasına girmeden Fenerbahçe skoru 5-0'a getirdi. Greenwood'un pasında bu kez İrfan Can Kahveci Moldovan'ı ceza sahası dışından avladı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 5-0 EYÜPSPOR

EYÜPSPOR'DAN KALECİ HAMLESİ

46' İkinci yarıya iki takım da değişikliklerle başladı. Fenerbahçe'de Kante'nin yerine İsmail Yüksek oyuna girerken Eyüpspor'da kaleci Moldavan yerini Emre Bilgin'e bıraktı. Konuk ekipte ayrıca Taşkın İlker de Raux Yao'nun yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI: MURIQI HAT-TRICK YAOTI

47' Ceza sahasında topla buluşan Muriqi düzgün bir şutla hat-trick yaptı. Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Muriqi skoru 6-0'a taşıdı.

MURIQI'NİN GOLÜYLE FENERBAHÇE SKORU 7-0 YAPTI

55' Vedat Muriqi hat-trick sonrası atmaya devam ediyor. Kosovalı yıldız skoru 7-0'a getirdi.

FENERBAHÇE 8. GOLÜ GREENWOOD İLE BULDU

80' Oğuz Aydın'ın asistinde Mason Greenwood Emre Bilgin'i mağlup ederek 8. golü attı.