Çin’in Sıçuan eyaletinin Pancıhua ilinde 19 Eylül’de meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Yanbien ilçesinin Cıliuhı köyü yakınında dün heyelan meydana geldi.
KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Heyelanın ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kaybolan kişilerden 2’sinin cansız bedeni bulundu.
İlk belirlemelere göre heyelanda 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
EKİPLER 3 KİŞİYİ ARIYOR
Arama ve kurtarma ekipleri, heyelanın ardından kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.