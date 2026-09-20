Çin’in Sıçuan eyaletinin Pancıhua ilinde 19 Eylül’de meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Yanbien ilçesinin Cıliuhı köyü yakınında dün heyelan meydana geldi.

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KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Heyelanın ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kaybolan kişilerden 2’sinin cansız bedeni bulundu.

İlk belirlemelere göre heyelanda 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

EKİPLER 3 KİŞİYİ ARIYOR

Arama ve kurtarma ekipleri, heyelanın ardından kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.