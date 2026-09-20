Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a farklı mağlup olan Galatasaray, lige savunma anlamında kabus gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 6 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılılar, en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde 11 gol görmüştü.