Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi

Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 6 maçlık periyotlar dikkate alındığında son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi. Kalesinde toplam 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, savunmadaki aksaklıklarla dikkat çekiyor.

Kaynak: AA
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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 1

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a farklı mağlup olan Galatasaray, lige savunma anlamında kabus gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 6 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılılar, en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde 11 gol görmüştü.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 2

Böylelikle Galatasaray, yarım asrı aşkın bir sürenin ardından tarihinin en kötü savunma başlangıçlarından birine imza attı.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 3

KALESİNE GELEN ŞUTLARIN YARISI GOL OLDU

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 4

Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmanın sadece Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerinde kalesini gole kapatabilen Galatasaray, rakiplerine toplam 19 isabetli şut imkanı tanıdı. Maç başına kalesinde ortalama 3,2 isabetli şut gören sarı-kırmızılılarda fileler 10 kez havalandı.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 5

KALECİ PERFORMANSLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 6

Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Uğurcan Çakır, forma giydiği 5 lig müsabakasında 8 gol yerken maç başına 1,6 gol yeme ortalaması yakaladı. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise şans bulduğu tek karşılaşma olan Göztepe mücadelesinde kalesinde 2 gol gördü.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 7

OKAN BURUK DEFANS DEFTERİNİ BİR TÜRLÜ KAPATAMADI

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 8

Teknik direktör Okan Buruk, ligin geride kalan bölümünde savunma kurgusunda aradığı istikrarı bulamadı.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 9

İlk 11'deki defans dörtlüsünde 6 farklı oyuncuya görev veren Buruk; Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai rotasyonunun yanı sıra Mario Lemina ve Eren Elmalı'yı da başlangıç kadrosunda denedi.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 10

Tecrübeli teknik adam, maçların gidişatına göre Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'a da oyuna sonradan dahil ederek şans tanıdı.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 11

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN ZAYIF SAVUNMA HATLARI

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 12

Takımın başında 5. sezonunu geçiren Okan Buruk, Galatasaray kariyerinin en kötü savunma başlangıcına engel olamadı.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 13

Buruk yönetiminde 2022-2023’te 4, 2023-2024’te 3, 2024-2025’te 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar; en başarılı dönemini 6 maçta sadece 2 gol yediği 2025-2026 sezonunda yaşamıştı.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 14

Bu sezon ise yenen 10 gol, Buruk döneminin en olumsuz tablosu olarak kayıtlara geçti.

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 15

İLK 6 HAFTANIN SKOR TABLOSU

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 16

Galatasaray'ın Süper Lig’in ilk 6 haftasında aldığı sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 17

Galatasaray - Arca Çorum FK: 2-2

Erzurumspor FK - Galatasaray: 0-4

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 18

Galatasaray - Göztepe: 3-2

İstanbul Başakşehir - Galatasaray: 2-3

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Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi - Resim: 19

Galatasaray - Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor - Galatasaray: 4-0

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