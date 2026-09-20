Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a farklı mağlup olan Galatasaray, lige savunma anlamında kabus gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 6 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılılar, en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde 11 gol görmüştü.
Galatasaray'da savunma alarmı: Sittin sene böyle kötü tablo görülmedi
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 6 maçlık periyotlar dikkate alındığında son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi. Kalesinde toplam 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, savunmadaki aksaklıklarla dikkat çekiyor.Kaynak: AA
Böylelikle Galatasaray, yarım asrı aşkın bir sürenin ardından tarihinin en kötü savunma başlangıçlarından birine imza attı.
KALESİNE GELEN ŞUTLARIN YARISI GOL OLDU
Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmanın sadece Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerinde kalesini gole kapatabilen Galatasaray, rakiplerine toplam 19 isabetli şut imkanı tanıdı. Maç başına kalesinde ortalama 3,2 isabetli şut gören sarı-kırmızılılarda fileler 10 kez havalandı.
KALECİ PERFORMANSLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Uğurcan Çakır, forma giydiği 5 lig müsabakasında 8 gol yerken maç başına 1,6 gol yeme ortalaması yakaladı. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise şans bulduğu tek karşılaşma olan Göztepe mücadelesinde kalesinde 2 gol gördü.
OKAN BURUK DEFANS DEFTERİNİ BİR TÜRLÜ KAPATAMADI
Teknik direktör Okan Buruk, ligin geride kalan bölümünde savunma kurgusunda aradığı istikrarı bulamadı.
İlk 11'deki defans dörtlüsünde 6 farklı oyuncuya görev veren Buruk; Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai rotasyonunun yanı sıra Mario Lemina ve Eren Elmalı'yı da başlangıç kadrosunda denedi.
Tecrübeli teknik adam, maçların gidişatına göre Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'a da oyuna sonradan dahil ederek şans tanıdı.
OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN ZAYIF SAVUNMA HATLARI
Takımın başında 5. sezonunu geçiren Okan Buruk, Galatasaray kariyerinin en kötü savunma başlangıcına engel olamadı.
Buruk yönetiminde 2022-2023’te 4, 2023-2024’te 3, 2024-2025’te 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar; en başarılı dönemini 6 maçta sadece 2 gol yediği 2025-2026 sezonunda yaşamıştı.
Bu sezon ise yenen 10 gol, Buruk döneminin en olumsuz tablosu olarak kayıtlara geçti.
İLK 6 HAFTANIN SKOR TABLOSU
Galatasaray'ın Süper Lig’in ilk 6 haftasında aldığı sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
Galatasaray - Arca Çorum FK: 2-2
Erzurumspor FK - Galatasaray: 0-4
Galatasaray - Göztepe: 3-2
İstanbul Başakşehir - Galatasaray: 2-3
Galatasaray - Kocaelispor: 1-0
Trabzonspor - Galatasaray: 4-0