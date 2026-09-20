Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği

Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği

Google Maps uygulamasının az bilinen özellikleri, sürücülere büyük kolaylık sağlıyor. İnternet olmayan yerlerde harita indirmekten yakıt tasarrufu sağlayan rota ayarlarına ve park yeri kaydetmeye kadar hayat kurtaran sekiz pratik harita işlevi, seyahat deneyiminizi tamamen değiştiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 1

Google Maps uygulamasını günlük hayatta sadece temel yol tarifi almak için kullananlar, platformun sunduğu gizli ve pratik özelliklerin büyük kısmını kaçırıyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 2

İnternet bağlantısının olmadığı alanlarda hayat kurtaran çevrimdışı haritalardan araç motor tipine göre yakıt tasarrufu sağlayan rota ayarlarına kadar pek çok işlevsel detay, sürücülerin ve yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 3

Sürüş deneyimini daha verimli, güvenli ve konforlu hale getiren en kullanışlı sekiz harita işlevi haberin detaylarında yer alıyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 4

Navigasyon deneyimini üst seviyeye taşıyan ve pek çok kullanıcının gözünden kaçan pratik yöntemlerin tümü şu şekilde sıralanıyor:

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 5

Çevrimdışı Harita İndirme: İnternet erişiminin bulunmadığı noktalarda veya sinyalin zayıf olduğu bölgelerde yolda kalmamak için haritalar önceden cihaza kaydedilebiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 6

Profil sekmesinden çevrimdışı haritalar alanına girilerek ilgili bölge seçilebiliyor ve bağlantı kopsa dahi navigasyon çalışmaya devam ediyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 7

Park Edilen Konumu Kaydetme: Geniş otoparklarda veya yabancı şehirlerde aracı park ettikten sonra mavi konum noktasına dokunarak yer işareti koymak mümkün oluyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 8

Bu sayede dönüş yolunda aracı bulmak için vakit kaybetme sorunu ortadan kalkıyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 9

Araç Motor Tipini Belirtme: Uygulama ayarlarından kullanılan taşıtın benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli olduğu sisteme tanıtılabiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 10

Ayarlar kısmındaki Navigasyon ve Rota seçenekleri kullanılarak sistem, enerji verimliliğini baz alarak en tasarruflu güzergahı hesaplıyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 11

Street View ile Ön İnceleme: Hedef konuma varmadan önce sokak görünümü özelliği ile çevreyi dijital ortamda incelemek kafa karışıklığını önlüyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 12

Dar sokaklar, gizli girişler ve otopark yapıları yola çıkmadan görülebiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 13

Canlı Konum ve İlerleme Paylaşımı: Sürüş esnasında sürekli konum sorulan mesajlara tek tek yanıt vermek yerine rota akışı doğrudan karşı tarafla paylaşılabiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 14

Tahmini varış süresi ve anlık konum güvenli şekilde aktarılıyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 15

Rota Üzerine Mola Noktası Ekleme: Aktif navigasyonu kapatmadan güzergah üstüne akaryakıt istasyonu, market veya dinlenme tesisi gibi duraklar eklenebiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 16

Birden fazla durak eklenerek seyahat baştan tasarlanabiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 17

Alternatif Rotaları ve Seçenekleri İnceleme: İlk sunulan güzergahı doğrudan onaylamak yerine ücretli geçişlerden veya otoyollardan kaçınma tercihleri ayarlanabiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 18

Farklı alternatifler değerlendirilerek en uygun yol seçilebiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 19

Erişilebilirlik Detaylarını Görüntüleme: İşletmelerin ve konumların engelli dostu giriş, otopark veya asansör gibi imkanları harita üzerinden önceden görülebiliyor.

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Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği - Resim: 20

Bu bilgi özellikle dezavantajlı bireyler için seyahat planlamasında büyük kolaylık sağlıyor.

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