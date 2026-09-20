Google Maps uygulamasını günlük hayatta sadece temel yol tarifi almak için kullananlar, platformun sunduğu gizli ve pratik özelliklerin büyük kısmını kaçırıyor.
Kimse bilmiyor ama çok kullanışlı: Google Maps’in 8 işe yarar özelliği
Google Maps uygulamasının az bilinen özellikleri, sürücülere büyük kolaylık sağlıyor. İnternet olmayan yerlerde harita indirmekten yakıt tasarrufu sağlayan rota ayarlarına ve park yeri kaydetmeye kadar hayat kurtaran sekiz pratik harita işlevi, seyahat deneyiminizi tamamen değiştiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
İnternet bağlantısının olmadığı alanlarda hayat kurtaran çevrimdışı haritalardan araç motor tipine göre yakıt tasarrufu sağlayan rota ayarlarına kadar pek çok işlevsel detay, sürücülerin ve yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.
Sürüş deneyimini daha verimli, güvenli ve konforlu hale getiren en kullanışlı sekiz harita işlevi haberin detaylarında yer alıyor.
Navigasyon deneyimini üst seviyeye taşıyan ve pek çok kullanıcının gözünden kaçan pratik yöntemlerin tümü şu şekilde sıralanıyor:
Çevrimdışı Harita İndirme: İnternet erişiminin bulunmadığı noktalarda veya sinyalin zayıf olduğu bölgelerde yolda kalmamak için haritalar önceden cihaza kaydedilebiliyor.
Profil sekmesinden çevrimdışı haritalar alanına girilerek ilgili bölge seçilebiliyor ve bağlantı kopsa dahi navigasyon çalışmaya devam ediyor.
Park Edilen Konumu Kaydetme: Geniş otoparklarda veya yabancı şehirlerde aracı park ettikten sonra mavi konum noktasına dokunarak yer işareti koymak mümkün oluyor.
Bu sayede dönüş yolunda aracı bulmak için vakit kaybetme sorunu ortadan kalkıyor.
Araç Motor Tipini Belirtme: Uygulama ayarlarından kullanılan taşıtın benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli olduğu sisteme tanıtılabiliyor.
Ayarlar kısmındaki Navigasyon ve Rota seçenekleri kullanılarak sistem, enerji verimliliğini baz alarak en tasarruflu güzergahı hesaplıyor.
Street View ile Ön İnceleme: Hedef konuma varmadan önce sokak görünümü özelliği ile çevreyi dijital ortamda incelemek kafa karışıklığını önlüyor.
Dar sokaklar, gizli girişler ve otopark yapıları yola çıkmadan görülebiliyor.
Canlı Konum ve İlerleme Paylaşımı: Sürüş esnasında sürekli konum sorulan mesajlara tek tek yanıt vermek yerine rota akışı doğrudan karşı tarafla paylaşılabiliyor.
Tahmini varış süresi ve anlık konum güvenli şekilde aktarılıyor.
Rota Üzerine Mola Noktası Ekleme: Aktif navigasyonu kapatmadan güzergah üstüne akaryakıt istasyonu, market veya dinlenme tesisi gibi duraklar eklenebiliyor.
Birden fazla durak eklenerek seyahat baştan tasarlanabiliyor.
Alternatif Rotaları ve Seçenekleri İnceleme: İlk sunulan güzergahı doğrudan onaylamak yerine ücretli geçişlerden veya otoyollardan kaçınma tercihleri ayarlanabiliyor.
Farklı alternatifler değerlendirilerek en uygun yol seçilebiliyor.
Erişilebilirlik Detaylarını Görüntüleme: İşletmelerin ve konumların engelli dostu giriş, otopark veya asansör gibi imkanları harita üzerinden önceden görülebiliyor.
Bu bilgi özellikle dezavantajlı bireyler için seyahat planlamasında büyük kolaylık sağlıyor.