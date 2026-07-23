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Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, köşe yazısında Ahbap soruşturmasıyla Rönesans Rezidans davasını karşılaştırarak yargıda "çifte standart" uygulandığını savundu. Terkoğlu, şirket ortağı ve imza yetkisi olmasına rağmen Dudu Berlin Coşkun'un "Evde sıkılıyorum diye eşimin yapmış olduğu bir jestten kaynaklı şirkette tarafıma hisse verilmiştir" ifadesinin ardından hakkında dava açılmamasını eleştirdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 270 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasını ele aldı. Terkoğlu, deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek veren isimlerin ifadeye çağrıldığı haberlerini hatırlatarak, aynı dönemde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği binayı inşa eden şirketin ortağı ve yöneticisi Dudu Berlin Coşkun hakkında dava açılmamasını eleştirdi.

Terkoğlu yazısını şu ifadelerle bitirdi:

Bir yanda deprem sırasında devletin birlikte çalıştığı, ödül verdiği Haluk Levent’e güvenip borç verdiği için tutuklanan Ece Güner. Deprem sırasında yardım toplayan Ahbap’ın adını andı mı anmadı mı diye sorgulanan gazeteciler, şarkıcılar. Öte yanda depremde 326 canın kaybından sorumlu olan binayı yapan şirketin ortağı ve imza yetkilisi olan, sorumluları atayan imzayı atan, “Evde sıkılmayayım diye kocam jest yaptı” diyerek yargılanmaktan kurtulan Dudu Berlin Coşkun. Ortada bir çifte standart olduğunu söylememe bile gerek yok!

Yaşamın çelişkilerini görenler ondan ders çıkarmasını da bilirler.