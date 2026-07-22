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Kaynak: Haber Merkezi

Onlar TV ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceği ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

CHP içerisinde yaşanan son gelişmelerin ve ortaya çıkan parçalanma görüntüsünün Yavaş’ın denklemdeki yerini zorlaştırdığını belirten Terkoğlu, tecrübeli siyasetçinin yeni bir partiye geçmek yerine bir süre daha bekleme stratejisi izleyeceğini vurguladı.

'MANSUR YAVAŞ CHP'NİN İÇİNDE KALACAKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede Yavaş’ın mevcut tutumuna değinen Terkoğlu, “Bir anlamda Mansur Yavaş önümüzdeki dönemde bekleyecek. CHP’nin içinde kalacakmış gibi görünüyor ve bu süreci diğer belediye başkanları gibi takip edecek” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın kamuoyundaki karşılığı itibarıyla sadece belediye başkanı olmadığını hatırlatan Terkoğlu, “Mansur Yavaş sadece belediye başkanı değil. Mansur Yavaş aynı zamanda doğal bir cumhurbaşkanı aday adayı” diyerek siyasi tablonun kritik boyutuna dikkat çekti.

'BU SÜREÇ EN BÜYÜK DARBEYİ YAVAŞ'IN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA VURDU'

Muhalefet kanadında yaşanan iç tartışmaların ve ayrışmaların Yavaş’ın adaylık şansını olumsuz etkilediğini savunan gazeteci, “Ama bu bölünmüşlüğün, bu parçalanmanın içerisinde Mansur Yavaş’ın aday olması kolay mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Terkoğlu, yaşanan tüm bu gelişmelerin faturasının Mansur Yavaş’ın geleceğe yönelik planlarına kesildiğini belirterek, “Bu süreç en büyük darbeyi Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına vurdu” tespitiyle analizini tamamladı.