Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak en az 270 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’a ilişkin davada yargılama sürüyor. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 10’uncu duruşmasının ikinci gününde sanıklar dinlendi.

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, duruşmada yaptığı savunmada rezidans için hiçbir zaman “Cennetten bir köşe” ifadesini kullanmadıklarını öne sürdü. Coşkun, binanın sağlam inşa edildiğini savunarak, bir kusuru varsa en ağır cezayı çekmeye hazır olduğunu söyledi.

Depremden önce oda başkanıyken Hatay'da depremle ilgili seminerler düzenlenmesi için akademisyenleri davet ettiğini ifade eden Coşkun, binanın depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini ve müteahhitliğini yaptığı tüm binaların sağlam olduğunu savundu.

Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

"CENNETİN BİR KÖŞE" PAYLAŞIMLARINI GÖSTERDİLER

Sanıkların ardından mahkeme heyeti taraf avukatlarını dinledi. Müşteki avukatları, sanık Coşkun'un "'Cennetten bir köşe' diye satış yapmadık" açıklamasına tepki göstererek Antis Yapı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları gösterdi. Sanık avukatları da bilirkişi raporlarında tutarsızlık olduğunu öne sürerek yeni bilirkişi raporu talep etti.

Mahkeme heyeti, gece saat 00.30'da ara kararını açıklayarak sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

"ADALET 'OLASI KAST'LA GELECEK"

Rezidansın enkazında anne, baba ve kardeşini kaybeden avukat Yeşim Toplu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, dosyanın 6'ncı kez bilirkişi heyetine gittiğini belirterek sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmaları için ek savunma alınması talebini yineledi.

Milletvekilleri, baro başkanları ve kamuoyunun desteğiyle duruşmanın sağlıklı geçtiğini, mahkeme heyetinin kendilerini dinlediğini aktaran Toplu, "Arada sıkıntılar çıksa da bundan sonra yargılamanın daha sağlıklı, adil bir şekilde gideceğini umarak bugün mutlu çıktım. Çünkü inanıyorum, adalet 'olası kast'la gelecek. Bir sonraki duruşmada hep birlikte kalabalık bir şekilde burada adalet için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

"EN AZINDAN SUÇLULARIN HAPİSTE KALMALARI ŞİMDİLİK BİZİ MUTLU ETTİ"

Enkazda ablası ve yeğeninin naaşına ulaşılamayan, kendisi ise enkazdan sağ çıkarılan Cemile İncili, "İki gündür mahkeme ile uğraşıyoruz. Çok yorulduk; ama bu defa mahkemede bizim savunmamızın dinlenmesi hoşumuza gitti. En azından suçluların hapiste kalmaları şimdilik bizi mutlu etti.”