Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek

Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bu hafta Türkiye'nin dört bir yanında 4 gün boyunca sürecek gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz Perşembe - 26 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre bugün 22 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 2

Yağışların pazar gününe kadar süreceği, cumartesi günü 56 ilde şiddetli yağışlar görüleceği belirtiliyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 3

İşte 23 Temmuz Perşembe gün gün hava durumu raporu

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 4

23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kuzey ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, güney ve doğu bölgelerde yüksek sıcaklıklar, batı kesimlerde ise parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 6

Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 7

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 8

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

8 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 9

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 10

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

10 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 11

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 12

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

12 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 13

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 14

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

14 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 15

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 16

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 18

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 19

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 20

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

20 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

21 22
Meteoroloji gün gün açıkladı: 56 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 4 gün sürecek - Resim: 22

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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