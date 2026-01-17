6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler yaralarını sarmaya çalışırken, Rönesans Rezidans davasında yaşanan gelişme ailelerin yarasına tuz bastı. 269 kişinin hayatını kaybettiği davada, sanıkların “olası kast” suçundan yargılanmasına ilişkin talep reddedildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını isterken, müşteki avukatları son bilirkişi raporuna dayanarak “olası kast”tan yargılama talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi reddederek duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Ölümler için ''Tane'' ifadesini kullandı

Duruşmada tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un, farklı dosyalardaki ölümler için “iki tane, üç tane” ifadesini kullanması salonda tepkilere neden oldu. Müşteki avukatları, “Onlar insan” diyerek sözlere karşı çıktı.

Aileler tepkili: Savunmamız susturuldu

Kararın ardından adliye önünde konuşan aileler ve avukatlar, mahkeme salonunda savunmalarının “kısa ve kesin” denilerek sınırlandırıldığını ifade etti. Yakınlarını kaybedenler, “Bu dosyada olası kast çıkmayacaksa nerede çıkacak?” sözleriyle karara isyan etti.

Müşteki avukatları ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ihlal edildiğini savunarak, bir sonraki duruşmada adalet talebini daha güçlü şekilde dile getireceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ANTİS Yapı tarafından inşa edilerek “Cennetten bir köşe” sloganıyla pazarlanan Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. Enkazda, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında bulunduğu 269 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine ise enkazda ulaşılamamıştı.

Faciaya ilişkin açılan davada, müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun ile yapı denetim şirketi yetkilileri ve teknik sorumlular hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılama başlatıldı. Yargılama sürecinde tutuksuz sanıklardan Önder Artun’un hayatını kaybettiği, kırmızı bültenle aranan Hüseyin Yalçın Coşkun’un ise Sırbistan’da ölü bulunduğu belirtilmişti.