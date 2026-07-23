Cennet köşelerde alev savaş: Orman yangınlarında son durum

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgenin Türkiye’nin en değerli turizm noktalarından biri olan Göcek’e yakınlığını vurgulayarak, önceliklerinin bölgede yaşayan vatandaşlar ile misafirlerin can güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Vali Akbıyık, çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca Valilik tarafından yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, özellikle anız ve çöp gibi maddelerin kesinlikle yakılmaması konusunda hayati uyarılarda bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.