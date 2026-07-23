Cennet misali ormanlarda başlayan ve doğaya büyük zarar veren yangınlar, ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Son olarak Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde, İstanbul’un Sarıyer semtinde ve Afyonkarahisar merkezinde eş zamanlı orman yangınları meydana geldi.
Cennet köşelerde alev savaş: Orman yangınlarında son durum
Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılırken ekipler yoğun mücadele veriyor. Antalya, İstanbul Sarıyer ve Afyonkarahisar’da da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken bir itfaiye eri yaralandı.Kaynak: AA
Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, yüksek rüzgar hızı ve düşük nem oranları Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınlarının çıkmasına zemin hazırlıyor. Cennet misali ormanlarda başlayan ve doğaya büyük zarar veren yangınlar, ciğerimizi yakmaya devam ediyor.
Son olarak Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde, İstanbul’un Sarıyer semtinde ve Afyonkarahisar merkezinde eş zamanlı orman yangınları meydana geldi. Ekiplerin büyük bir özveriyle sürdürdüğü müdahaleler sayesinde bazı bölgelerde yangınlar kontrol altına alınırken, tehlike altındaki yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı.
MUĞLA FETHİYE'DE ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Orman dışındaki alanda çıkıp kısa sürede ormanlık alana sıçrayan alevler, rüzgarın sert esmesi nedeniyle hızla yayılarak İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.
Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine İnlice Mahallesi'ndeki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının müdahalesi sona ererken, ekiplerin karadan mücadelesi gece boyunca kesintisiz devam etti. Yangının enerjisinin düşürülmesinin ardından tahliye edilen vatandaşların bir kısmı evlerine geri dönmeye başladı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ilgili kurum yöneticileri yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde hızla bir kriz merkezi oluşturuldu. Vali Akbıyık, yaptığı açıklamada yangına müdahale için çevre illerden de destek ekiplerin sevk edildiğini belirtti.
Gündüz saatlerinde 5 uçak ve 14 helikopterle havadan müdahale edilen yangına karadan ise 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 hızlı müdahale aracı, 17 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot ve 1 mobil baz istasyonu eşlik etti. Toplamda 126 araç ve iş makinesinin görev yaptığı bölgede Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Emniyet, Jandarma, Devlet Su İşleri, Sağlık Teşkilatı, MUSKİ ve belediye personellerinden oluşan 417 görevli canla başla çalıştı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgenin Türkiye’nin en değerli turizm noktalarından biri olan Göcek’e yakınlığını vurgulayarak, önceliklerinin bölgede yaşayan vatandaşlar ile misafirlerin can güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Vali Akbıyık, çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca Valilik tarafından yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, özellikle anız ve çöp gibi maddelerin kesinlikle yakılmaması konusunda hayati uyarılarda bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgenin Türkiye’nin en değerli turizm noktalarından biri olan Göcek’e yakınlığını vurgulayarak, önceliklerinin bölgede yaşayan vatandaşlar ile misafirlerin can güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Vali Akbıyık, çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca Valilik tarafından yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, özellikle anız ve çöp gibi maddelerin kesinlikle yakılmaması konusunda hayati uyarılarda bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Alevlerle mücadele eden bir itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı. Ekip arkadaşları tarafından alevlerin arasından kurtarılan yaralı itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
ANTALYA VE AFYONKARAHİSAR'DA YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Antalya’nın Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile orman işçilerinin yürüttüğü kararlı çalışma sonucunda alevler söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi.
Afyonkarahisar’da ise merkeze bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleri ile Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin ve söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgedeki 2 bağ evinin zarar gördüğü tespit edildi.