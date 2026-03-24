WAT Mobilite & WAT Motor tarafından yapılan açıklamaya göre, WAT Motor ve WAT Mobilite'de üst düzey görev değişikliği oldu.

Genel Müdür Alp Karahasanoğlu'nun Koç Topluluğu bünyesinde Arçelik AŞ'de Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi sonrasında, şirketlerin genel müdürlük görevini Gökhan Yıldız devraldı.

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Yıldız, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamasının ardından, Koç Üniversitesi Executive MBA programını bitirdi.

İngilizce ve Çince bilen Yıldız, Beko organizasyonlarında teknoloji, ürün geliştirme, satın alma ve tedarik zinciri alanlarında çeşitli liderlik görevlerini yapmıştı.