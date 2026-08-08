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Koç Holding, grup şirketlerinin ortaklık yapısını sadeleştirme stratejisi kapsamında önemli bir hisse alımına imza attı. Şirket, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin elinde bulunan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. paylarının yaklaşık yüzde 0,67’sini satın aldığını duyurdu.

SATIN ALMA BEDELİ 1,85 MİLYAR TL

CNBC-E 'de yer alan habere göre Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilen işlem kapsamında, 23 milyon 558 bin 850 TL nominal değerli B grubu paylar toplam 1 milyar 852 milyon 903 bin 552,50 TL bedelle nakden ve peşin olarak devralındı.

Açıklamaya göre hisse devri ve ödeme işlemleri 7 Ağustos itibarıyla tamamlandı.

KOÇ HOLDİNG’İN PAYI YÜZDE 39,32’YE YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen satın alma sonrası Koç Holding’in Ford Otosan’daki sermaye payı ve oy hakkı oranı yüzde 39,32 seviyesine çıktı.

AMAÇ: ORTAKLIK YAPISINI SADELEŞTİRMEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin Koç Topluluğu şirketlerinin ortaklık yapısını sadeleştirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Hisse bedelinin belirlenmesinde ise Ford Otosan paylarının borsada oluşan son 10 iş gününe ait ağırlıklı ortalama fiyatının esas alındığı ifade edildi.

STRATEJİK HAMLE DİKKAT ÇEKTİ

Koç Holding’in bu adımı, hem grup içi yapıların sadeleştirilmesi hem de Ford Otosan’daki etkinliğin artırılması açısından önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.