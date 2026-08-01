Koç Holding'in yüzde 83,73 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş., 31 Temmuz 2026’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında sermaye artırımına gitti.

SERMAYE ARTIRIMI KARARI

RMK Marine'in 177,8 milyon TL olan mevcut sermayesi 71 milyon TL artırılarak 248,8 milyon TL'ye çıkarıldı. Sermaye artırımında rüçhan hakları, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından belirlenen şirket değeri dikkate alınarak 0,01 TL nominal değerli paylar için 0,38 TL üzerinden kullandırıldı

Koç Holding, sermaye artırımına hem kendi rüçhan haklarını hem de diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarını kullanarak toplam 2,698 milyar TL ile katıldı. Tutar nakden ödendi. Sermaye artırımı sonrasında Koç Holding'in RMK Marine sermayesindeki payı yüzde 88,37’ye ulaştı.