Çocuk suçlarında yeni infaz modeli: Meclis'te 6 madde kabul edildi

ÇOCUKLAR İNFAZA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BAŞLAYACAK

Diğer taraftan teklifle, çocuk suçluların hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitimevlerinde cezasına başlanması yerine kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacak ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitimevlerine ayrılacak. Düzenlemeyle, 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri de göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılacak. Çocukların eğitimevine ayrılmalarına psikolog, pedagog veya çocuk gelişimcilerinden oluşan kurulun 3 ayda bir yapılacak değerlendirmeyle karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezası ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde yerine getirilecek.

Doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan çocuk hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla, kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek.