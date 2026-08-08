Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 8 Ağustos Cumartesi raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim. Marmara ve Ege'de rüzgar 40-60 km/sa hıza ulaşırken; Doğu Karadeniz'de gün boyu, Çorum, Çankırı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

8 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

8 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

9 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

11 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

12 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

13 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

18 23
Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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