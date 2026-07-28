Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar

Anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biri ise geri ödeme modeli oldu. 70 milyon dolarlık ön ödemenin geri tahsilatı nakit olarak değil, taraflar arasında imzalanacak "ürün alım (off-take) sözleşmeleri" kapsamında Trafigura'ya yapılacak fiili maden teslimatlarından mahsup edilerek gerçekleştirilecek.