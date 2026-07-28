Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar

Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar

Koç Holding ile yaptığı satın alma operasyonun ardından CVK Maden, uluslararası emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura ile stratejik iş birliğinin ilk büyük adımını attı. Şirket, yeni maden projelerini finanse etmek amacıyla 70 milyon dolar tutarında ön ödeme yaptı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 1

CVK Maden, uluslararası emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura ile stratejik iş birliğinin ilk büyük adımını attı. Şirket, yeni maden projelerini finanse etmek amacıyla 70 milyon dolar tutarında bir ön ödeme sözleşmesine imza attığını duyurdu.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 2

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; sağlanan bu dev kaynak, Koç Holding'den satın alınan altın madeni başta olmak üzere şirketin kritik operasyonlarına hız kazandıracak.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 3

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde; 21 Temmuz 2026 tarihinde ana hatları duyurulan stratejik ortaklığın, 27 Temmuz 2026 itibarıyla 70 milyon dolarlık Ön Ödeme Sözleşmesi (Prepayment Agreement) ile resmiyete döküldüğü belirtildi.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 4

Trafigura tarafından sağlanacak olan 70 milyon dolarlık fon, şirketin madencilik operasyonlarında adeta can suyu görevi görecek. CVK Maden finansmanı; Balıkesir'de yer alan Sarıalan Altın İşletmesi'ne, Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi'ne, aktaracak.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 5

Mevcut krom operasyonlarının yatırım harcamalarına ve şirketin genel kurumsal ihtiyaçlarına kanalize edecek.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 6

Anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biri ise geri ödeme modeli oldu. 70 milyon dolarlık ön ödemenin geri tahsilatı nakit olarak değil, taraflar arasında imzalanacak "ürün alım (off-take) sözleşmeleri" kapsamında Trafigura'ya yapılacak fiili maden teslimatlarından mahsup edilerek gerçekleştirilecek.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 7

Elde edilen finansmanın aslan payını alacak olan projelerin başında, Balıkesir İvrindi'deki Sarıalan Altın İşletmesi geliyor. CVK Maden, geçtiğimiz yılın Ekim ayında (2025) sektörde ses getiren bir satın almaya imza atarak, bu sahayı Koç Holding iştiraki Demir Export'tan 18,5 milyon dolar bedelle bünyesine katmıştı.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 8

Ödemesi iki yıla yayılan bu devir sözleşmesinde, madenin üretime geçmesinin ardından Demir Export'a üretim üzerinden yüzde 3 oranında NSR (Net İzabe Getirisi) payı ödenmesi karara bağlanmıştı. Trafigura'dan gelen yeni fon ile birlikte bu sahadaki üretim hazırlıklarının hızlanması bekleniyor.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 9

Yatırımların odak noktası olan Sarıalan sahasında açıklanan son teknik verilere göre; madenin potansiyeli oldukça güçlü. Sahada yaklaşık 69 bin 626 ons ölçülmüş altın, 35 bin 430 ons belirlenmiş altın ve 467 bin 838 ons ölçülmüş gümüş rezervi bulunuyor.

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Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar - Resim: 10
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