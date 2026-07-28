CVK Maden, uluslararası emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura ile stratejik iş birliğinin ilk büyük adımını attı. Şirket, yeni maden projelerini finanse etmek amacıyla 70 milyon dolar tutarında bir ön ödeme sözleşmesine imza attığını duyurdu.
Koç Holding’den aldıkları altın madeninde yatırımı hızlandırıyorlar
Koç Holding ile yaptığı satın alma operasyonun ardından CVK Maden, uluslararası emtia ticaretinin önde gelen şirketlerinden Trafigura ile stratejik iş birliğinin ilk büyük adımını attı. Şirket, yeni maden projelerini finanse etmek amacıyla 70 milyon dolar tutarında ön ödeme yaptı.Gülsüm Hülya Sundu
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; sağlanan bu dev kaynak, Koç Holding'den satın alınan altın madeni başta olmak üzere şirketin kritik operasyonlarına hız kazandıracak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde; 21 Temmuz 2026 tarihinde ana hatları duyurulan stratejik ortaklığın, 27 Temmuz 2026 itibarıyla 70 milyon dolarlık Ön Ödeme Sözleşmesi (Prepayment Agreement) ile resmiyete döküldüğü belirtildi.
Trafigura tarafından sağlanacak olan 70 milyon dolarlık fon, şirketin madencilik operasyonlarında adeta can suyu görevi görecek. CVK Maden finansmanı; Balıkesir'de yer alan Sarıalan Altın İşletmesi'ne, Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi'ne, aktaracak.
Mevcut krom operasyonlarının yatırım harcamalarına ve şirketin genel kurumsal ihtiyaçlarına kanalize edecek.
Anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biri ise geri ödeme modeli oldu. 70 milyon dolarlık ön ödemenin geri tahsilatı nakit olarak değil, taraflar arasında imzalanacak "ürün alım (off-take) sözleşmeleri" kapsamında Trafigura'ya yapılacak fiili maden teslimatlarından mahsup edilerek gerçekleştirilecek.
Elde edilen finansmanın aslan payını alacak olan projelerin başında, Balıkesir İvrindi'deki Sarıalan Altın İşletmesi geliyor. CVK Maden, geçtiğimiz yılın Ekim ayında (2025) sektörde ses getiren bir satın almaya imza atarak, bu sahayı Koç Holding iştiraki Demir Export'tan 18,5 milyon dolar bedelle bünyesine katmıştı.
Ödemesi iki yıla yayılan bu devir sözleşmesinde, madenin üretime geçmesinin ardından Demir Export'a üretim üzerinden yüzde 3 oranında NSR (Net İzabe Getirisi) payı ödenmesi karara bağlanmıştı. Trafigura'dan gelen yeni fon ile birlikte bu sahadaki üretim hazırlıklarının hızlanması bekleniyor.
Yatırımların odak noktası olan Sarıalan sahasında açıklanan son teknik verilere göre; madenin potansiyeli oldukça güçlü. Sahada yaklaşık 69 bin 626 ons ölçülmüş altın, 35 bin 430 ons belirlenmiş altın ve 467 bin 838 ons ölçülmüş gümüş rezervi bulunuyor.