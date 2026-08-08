Alkol paylaşımı başına bela oldu: Rekor cezayı ödedi, isyan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, Dören'in sosyal medya hesabında alkollü içki reklamı niteliğinde değerlendirilen fotoğraf ve videolar paylaştığının tespit edildiği belirtildi. Dilekçede, yapılan inceleme ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen kimlik tespitinin ardından Dören hakkında, 4250 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine aykırı şekilde alkollü içki reklamı ve tüketiciye yönelik tanıtım yaptığı gerekçesiyle 2025 yılı için alt sınırdan 82 bin 244 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Bakanlık, mahkemeden Dören'in itirazının reddedilmesini istedi.