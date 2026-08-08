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“Çerçeve yasa” komisyonda görüşülürken, öğretmenler; şehitlerin posterleriyle TBMM önünden seslendi: Biz bu teklifte, evladını toprağa veren annenin gözyaşını göremiyoruz. Hainlerin ödüllendirilmesini kabul etmeyiz.

İYİ PARTİ CANLI YAYINLADI

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi adı verilen ‘çerçeve yasa’nın Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine başlandı. İYİ Parti de “Türk Milleti’nin Meclisi’nde Türk Milletinden gizli iş olmaz” diyerek, sosyal medya hesaplarından görüşmeleri canlı yayınladı. Hürriyetçi Eğitim-Sen ise TBMM önünde yasa teklifine tepki gösterdi.

Burada konuşan Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Biz eli kanlı PKK terör örgütüne açık veya üstü kapalı af getiren düzenlemede şehit öğretmenler adına tarafız. Görevini yaparken PKK terör örgütü mensupları tarafından 157 öğretmenimizi şehit vermiş bir meslek grubuyuz” dedi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ SAYILDI

Kuruoğlu, şunları söyledi: Hain, alçak teröristler tarafından Yasemin ve Bayram Tekin öğretmenlerimiz, kızları Betül ile birlikte katledildi. Yasemin öğretmenimiz 8 aylık hamileydi, kızları Betül 3 yaşındaydı. Bayram Tekin’in gözleri önünde Yasemin öğretmenimizi karnındaki 8 aylık çocuğuyla ve 3 yaşındaki kızları Betül’ü kurşuna dizdiler. Sonra Bayram öğretmenimiz kurşuna dizildi. Neşe Alten, ilk görev yerine büyük bir heyecanla gitmiş genç bir öğretmendi. Babasıyla birlikte şehit edildi.

Necmettin Yılmaz, öğrencilerine ve mesleğine kavuşalı henüz aylar olmuşken kaçırıldı ve katledildi. Şenay Aybüke Yalçın, öğrencilerine karnelerini dağıttığı gün terör saldırısında şehit edildi.

BUNU KABUL EDEMEYİZ

Komisyonda kendilerine de söz verilmesini isteyen Kuruoğlu, “Bu teklifte şehit edilen öğretmenlerimizin, askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın, kamu görevlilerimizin, vatandaşlarımızın sesini göremiyoruz. Biz bu teklifte, evladını toprağa veren annenin gözyaşını göremiyoruz, eşi, kardeşi şehit edilen insanların ve milletimizin adalet beklentisini göremiyoruz.

Terör bitsin; fakat terörist ödüllendirilmesin. Silahlar sussun; fakat şehit ailelerimizin, gazilerimizin sesi susturulmasın. Terör suçlularına açık veya örtülü af niteliği taşıyacak düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Terör örgütü elebaşına hukuki veya siyasi statü kazandırılmasına karşı çıkıyoruz” dedi.