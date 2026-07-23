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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık verilere göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de geriledi. 17 Temmuz itibarıyla kredi hacmi 68 milyar 11 milyon lira azalışla 26 trilyon 817 milyar 337 milyon liradan 26 trilyon 749 milyar 326 milyon liraya indi.

Aynı dönemde bankacılık sektöründe toplam mevduat ise artış gösterdi. Bankalar arası dahil toplam mevduat, 515 milyar 479 milyon lira yükselerek 30 trilyon 567 milyar 479 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Tüketici kredilerinin toplam tutarı da düşüş kaydetti. Söz konusu krediler, 24 milyar 703 milyon lira azalarak 3 trilyon 371 milyar 43 milyon liraya geriledi. Bu tutarın 808 milyar 124 milyon lirasını konut, 41 milyar 429 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 521 milyar 489 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Taksitli ticari krediler ise aynı dönemde 9 milyar 17 milyon lira artarak 4 trilyon 137 milyar 250 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,5 azalarak 3 trilyon 227 milyar 934 milyon lira oldu. Bu alacakların 1 trilyon 220 milyar 533 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 7 milyar 401 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 14 milyar 818 milyon lira artarak 800 milyar 522 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 600 milyar 691 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 39 milyar 258 milyon lira artışla 5 trilyon 796 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

Veriler, KKM’deki düşüş eğiliminin sürerken bankacılık sektöründe mevduat artışı ve öz kaynak güçlenmesinin devam ettiğini ortaya koydu.