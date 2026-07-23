SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda

"Burası SGK, prime göre maaş ödenir. Siz sadece 'en düşük, en düşük' diye diye bu sistemi batırırsınız. 2000 yılı öncesine yapılan intibakta sadece bu düzenleme sayesinde emekli maaşlarında yüzde 23'e varan artışlar oldu.