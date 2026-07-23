Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda

SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda

SGK Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin ardından 3.552 TL'lik fark ödemesinin yapılacağı tarihi açıkladı. Eski Bakan Faruk Çelik'in sistemdeki prim adaletsizliğine tepki gösterdiğini belirten Karakaş, maaşlara yüzde 30 zam getirecek intibak çağrısında bulundu.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 1

SGK Uzmanı İsa Karakaş, SGK reformunu gerçekleştiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bile mevcut emekli maaşı sistemine isyan ettiğini ve "10 yıl prim ödeyenle 30 yıl ödeyen aynı kefeye konulamaz" çıkışında bulunduğunu açıkladı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 2

Milyonlarca emeklinin beklediği 3 bin 552 TL'lik fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını duyuran Karakaş, yüzde 30'u aşabilecek intibak zammı çağrısını yeniledi. İşte haberin tüm ayrıntıları...

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 3

"Eski Bakan Bile İsyan Etti: 10 Yıl İle 30 Yıl Ödeyen Aynı Kefede!"

Sadece muhalefetin değil, geçmişte SGK reformunu hayata geçiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in de mevcut sisteme tepki gösterdiğini belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 4

"SGK reformu döneminde bakanlık yapmış ve halen AK Parti'de milletvekili olan Sayın Çelik bile emekli maaşlarına isyan etti ve bomba bir açıklama yaptı. Bizzat reformu yapan kişi, '10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25 yıl, 30 yıl prim ödeyerek emekli olanlar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmamız lazım' dedi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 5

Bu sözler milyonlarca emeklinin yıllardır haykırdığı 'çok prim, çok maaş' ilkesinin bizzat hükümet kanadından dile getirilmesidir."

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 6

Sadece İntibaktan Maaşlara Yüzde 30'u Aşan Zam Yansıyabilir"

En düşük emekli maaşı uygulamasının sistemi tıkadığını ve 2019'da 850 bin kişi olan kapsamın 5,1 milyon kişiyi geçtiğini vurgulayan Karakaş, tek çözümün emeklilik intibakı olduğunu belirtti:

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 7

"Burası SGK, prime göre maaş ödenir. Siz sadece 'en düşük, en düşük' diye diye bu sistemi batırırsınız. 2000 yılı öncesine yapılan intibakta sadece bu düzenleme sayesinde emekli maaşlarında yüzde 23'e varan artışlar oldu.

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 8

Bugün zaman farkından (2024-2025 emeklileri arasında) ve enflasyon farkından dolayı büyük bir dengesizlik var.

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 9

Eğer gerçek anlamda bir intibak yapılırsa, emeklilerin çoğunun maaşına zam olmadan sadece intibaktan dolayı yüzde 30'ları aşan bir iyileştirme yansıyabilir."

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 10

Bankalara Promosyon Çağrısı: "Maaşa Göre Kademeli Olmalı"

Yayınında banka promosyonlarına da değinen İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber ekranlarında gündeme getirdiği talebi yineledi:

"Senin maaşın 50.000 TL ise banka bunun altında promosyon vermemeli. Maaşın 60.000 TL ise promosyon buna göre artmalı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı: Emekli maaşlarına yüzde 30 artış yolda - Resim: 11

Herkesi en düşük emekli promosyonunda eşitlemek hakkaniyete aykırıdır. Hükümet bu yönde bir çalışma yapmalıdır."

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