Kaynak: AA

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Haziran itibarıyla 312 milyar 754 milyon lira artarak 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liraya yükseldi.

MEVDUAT

Toplam mevduat (bankalar arası dahil) ise 416 milyar 860 milyon lira artış göstererek 30 trilyon 268 milyar 569 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredileri bu dönemde 52 milyar 38 milyon lira artarak 3 trilyon 371 milyar 318 milyon liraya ulaştı. Konut kredileri: 800 milyar 464 milyon lira

Taşıt kredileri: 43 milyar 292 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 527 milyar 562 milyon lira

Diğer Krediler Taksitli ticari krediler: 39 milyar 663 milyon lira artışla 4 trilyon 139 milyar 34 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacakları: Yüzde 1,7 artarak 3 trilyon 216 milyar 933 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 199 milyar 610 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 17 milyar 324 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR

Sektörün takipteki alacakları 3 milyar 901 milyon lira artarak 757 milyar 573 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 571 milyar 849 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı. Yasal öz kaynaklar ise 6 milyar 32 milyon lira artarak 5 trilyon 753 milyar 402 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesindeki düşüşün sürmesi, TL mevduata geçiş trendinin devam ettiğini gösterirken, kredi ve mevduat hacimlerindeki artışlar sektörün büyüme ivmesini koruduğunu işaret ediyor.Anahtar Kelimeler: KKM bakiyesi, KKM düşüşü, BDDK haftalık bülten, bankacılık sektörü kredi hacmi, tüketici kredileri, takipteki alacaklar, yasal öz kaynaklar.