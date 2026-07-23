Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kenevir bitkileri ve kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Resim: 1

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Resim: 2

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Resim: 3

Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Resim: 4

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Resim: 5

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.

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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Resim: 6

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

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