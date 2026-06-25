Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri, sektörde dikkat çeken değişimleri ortaya koydu. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 19 Haziran itibarıyla 16 milyar 606 milyon lira azalarak 26 trilyon 224 milyar 538 milyon liraya geriledi.

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) da düşüş eğilimi devam etti. KKM bakiyesi geçen hafta 30 milyon lira azalarak 249,8 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde bankacılık sektöründe toplam mevduat ise artış gösterdi. Bankalar arası dahil toplam mevduat 142 milyar 558 milyon lira artarak 29 trilyon 851 milyar 709 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinde de gerileme dikkat çekti. Tüketici kredileri 10 milyar 358 milyon lira azalarak 3 trilyon 319 milyar 280 milyon liraya indi. Bu tutarın 796 milyar 197 milyon lirası konut, 43 milyar 114 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 479 milyar 969 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Öte yandan taksitli ticari krediler 16 milyar 661 milyon lira artışla 4 trilyon 99 milyar 371 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 3 trilyon 162 milyar 954 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu alacakların 1 trilyon 194 milyar 193 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 968 milyar 761 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar da artış gösterdi. Söz konusu alacaklar 5 milyar 759 milyon lira yükselerek 753 milyar 672 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 567 milyar 32 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 67 milyar 713 milyon lira artarak 5 trilyon 747 milyar 370 milyon liraya ulaştı.

Veriler, kredi tarafında sınırlı daralma yaşanırken mevduat ve öz kaynaklarda artışın sürdüğünü, KKM’de ise düşüş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu.