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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri de düşüş gösterdi. Bu kapsamda brüt döviz rezervleri 1 milyar 697 milyon dolar azalarak 67 milyar 124 milyon dolardan 65 milyar 427 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi. Altın rezervleri 1 milyar 116 milyon dolar azalarak 96 milyar 179 milyon dolardan 95 milyar 63 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 163 milyar 302 milyon dolar seviyesinden 160 milyar 490 milyon dolara düşerek haftalık bazda dikkat çeken bir gerileme gösterdi.

Açıklanan veriler, hem döviz hem de altın rezervlerindeki düşüşün toplam rezervler üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):