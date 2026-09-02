Kur'an-ı Kerim, Allah kelâmı olan, Hz. Muhammed'e indirilen son ilahi kitaptır. Evrensel mesajlar içeren, insanlığa rehberlik eden ve asırlar boyu değişmeden korunan dinamik bir yapıya sahiptir. Bütün insanlığa rehberlik amacı taşır; içeriğinde inanç, ibadet, ahlak ve toplumsal ilişkiler yer alır.

Çoğu kitap bilgi içerir, bazıları düşündürür, bazıları ise insanın hayatına yön verir. Yüzyıllardır milyonlarca insan için Kur’an böyle bir kitap olmuştur. Onu okumak, anlamak, üzerinde düşünmek ve hayata taşımak için rehber olarak gören şanslı bir kitle vardır.

Toplumların ortak değerlerini yasalar ve kurumlar ayakta tutar. İnsanların doğruluk, adalet, merhamet, dürüstlük ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi de en az bunlar kadar önemlidir. Bu ilkeler, insanların birbirine güvenmesini, ailelerin daha sağlam kurulmasını ve toplumsal huzurun güçlenmesini sağlar.

Kur’an’ın en çok öne çıkan yönlerinden biri insanı iyiye, doğruya ve adalete çağırmasıdır. Haksızlıktan uzak durmayı, ölçülü olmayı, başkasının hakkını gözetmeyi, yardımlaşmayı ve sorumluluk almayı öğütler. Bireysel bir inanç metnidir ve güçlü bir ahlaki referans olarak görülür.

Kuran’ımızın önemi sunduğu değerlerin günlük hayatta karşılık bulabilmesinden kaynaklanır. Dürüstlüğün sözde kalmayıp ticarette, eğitimde, aile içinde ve kamusal yaşamda hissedilmesi olarak yorumlanır. Adaletin davranış biçimi hâline gelmesi; merhametin güçlü zamanlarda da, zor dönemlerde de gösterilebilmesi anlamı taşır.

Bu nedenle, hangi inançta ya da yaşam tarzında olursak olalım doğruluk, adalet, vicdan ve sorumluluk gibi evrensel değerleri canlı tutmak ortak sorumluluğudur. Bu değerlerin geçmişten bugüne taşınmasında önemli bir yeri olan eserleri anlamaya çalışmak, onları okumakla yetinmeyip üzerinde düşünmek de bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlar. Unutmamalıyız ki güçlü toplumlar, ortak değerlerini koruyabilen ve bunları yeni nesillere aktarabilen toplumlardır.

Yazımı, mübarek kitabımızın başlıca özellikleriyle taçlandırarak bitirebilirim.

Son Kitap olması: Kendisinden sonra başka bir ilahi kitap gelmeyecektir.

Evrensel Olması: Belirli bir millete değil, tüm insanlığa ve cinlere gönderilmiştir.

Asla Bozulmaması: İndiği günden beri harfi bile değişmeden günümüze gelmiştir.

Parça Parça İndirilmesi: 23 yılda, olaylara göre ayet ve sureler halinde inmiştir.

Mucize Olması: Eşsiz edebi yönüyle benzeri yazılamayan en büyük mucizedir.

Rehber Olması: İnsanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir.

Açıklayıcı Olması: Hak ile batılı, helal ile haramı net bir şekilde ayırt eder.

Akla Seslenmesi: İnsanları düşünmeye, araştırmaya ve aklını kullanmaya davet eder.

Kapsamlı Olması: İnanç, ibadet, ahlak ve hukuk gibi hayatın her alanına yön verir.

Şifa ve Rahmet Olması: Okuyana ve anlayana manevi huzur verir, kalpleri tatmin eder.