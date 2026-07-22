O kadar garip ki sürekli bir gün sonrayı, iki hafta sonrayı, üç ay sonrayı bekliyoruz. “Pazartesi maaşım yatacak.” “Dört gün sonra beş gün tatilim var.” “Arkadaşımla buluşacağım.” “Haftaya sınavım var.” “Eylülde okulum açılacak.” “Önümüzdeki perşembe sergi var.”

Doğal olarak da bu tarihleri beklerken organize oluyoruz. Odak noktamız neyse, onu planlıyoruz. Fakat bunu yaparken farkında olmadan ömrümüz geçiyor.

Son zamanlarda “anda kalmak”, “anı yaşamak” gibi ifadeleri çok sık duyar olduk. Ama demin bahsettiklerimin çoğu, aslında anı yaşamaya pek de izin vermiyor. Misafirin gelecekse ona göre alışveriş yapman gerekiyor. Sınavın varsa çalışman gerekiyor. Hep gelecekte yaşanacak bir duruma hazırlanıyoruz.

Anlamadığım şu: Anda kalabilmek için biraz ‘işsiz güçsüz’ mü demeli, ‘gamsız’ mı demeli, öyle biri olmak mı gerekiyor? Sanmıyorum, eminim ki en tembel insan bile “Yarın daha çok uyuyacağım.” ya da “Dün istediğim gibi tembellik edemedim.” diyordur. İnsanoğlunun mizacında ve hayatın bu koşuşturmasında tamamen anda kalmak neredeyse imkânsız.

Asıl takıldığım nokta ise şu: Farkında olmadan hep bir sonraki zamanı isteyerek yaşıyoruz. İleride yaşayacağımız güzel şeyleri beklerken, aslında yaşlanmayı da garantililiyoruz. Günler akıp geçiyor, beklediğimiz günlere kavuşuluyor ama bir bakıyorsun bir yaş daha büyümüşsün.

Mesela elli yaşındaki bir insan emekliliğini bekliyor. Aslında elli beş yaşına ulaşmayı bekliyor. Ya da kışın “Yaz gelsin.” diyoruz. Farkında olmadan bir sonraki mevsimi, yani zamanın biraz daha ilerlemesini diliyoruz.

Burada kaçırdığımız şey anda kalamamaktan ziyade; içinde bulunduğumuz yaşın kıymetini anlayıp onu doya doya, sindire sindire, ballandıra ballandıra yaşayamamak. Zaman dursun geçmesin isteyen var mı? Mutlaka vardır ama ben pek rastlamadım. Kendimde de hiç öyle bir istek olmadı. Küçücük yirmi dört saatin içinde bile “Öğleden sonra bunu pişireceğim.” , “Akşam şuraya gideceğim.” diyerek bir sonraki saatlere hedef koyuyorum.

Aslında çok da sıkıntılı bir durum değil. İnsanların yaptıkları planlar dua mahiyetindedir. Yani bir şeyi planlamak, aslında onun olmasını dilemektir. O planın içinde sağ salim o güne kavuşabilmek vardır; onu gerçekleştirecek güce, isteğe ve imkâna sahip olabilmek vardır…

Demek ki yaşam bundan ibaret: Sonrasını planlamak ve onu gerçekleştirmeye çalışmak. Elbette bazen, hatta çoğu zaman hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Heyecan da tam olarak burada başlıyor denebilir. Her şey kusursuzca, planladığımız gibi olsaydı, sürprizlere yer kalmazdı. Sürprizlerin olmadığı bir hayat zamanla tekdüzeleşir, sıradanlaşır belki de güzelliğini kaybederdi.

Yapılması gereken, geleceği beklemekten vazgeçmek yerine onu beklerken bugünü de gözden kaçırmamaktır. Çünkü hayat ne yalnızca yarındır ne de sadece bugündür; ikisinin arasında zorlanarak kurduğumuz dengedir.

Plan yapmak umuttur, beklemek duadır; yaşamaksa, o bekleyişin içindeki anları fark edebilmektir.

Mevlânâ’nın dediği gibi: “Dün geçti cancağızım, yarın ise henüz gelmedi. Öyleyse bugünün kıymetini bil.”

Montaigne’in şu sözü de bu düşünceyi tamamlar nitelikte: “Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil; iyi yaşanmasındadır.”

Belki de ömrü değerli kılan şey yaşanan yıl sayısından çok, farkına varılarak yaşanmış kaliteli anlardır.