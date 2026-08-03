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Kaynak: AA

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’nın doğal gaz stoklarına ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı. Şirket, depolardaki gaz seviyelerinin kış öncesi risk oluşturduğunu açıkladı.

DEPOLARDA 12 MİLYAR METREKÜPLÜK AÇIK

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarının haziran ve temmuz aylarına ait doluluk verilerinin incelendiği belirtildi. Buna göre depolardaki gaz açığının 12 milyar metreküpe ulaştığı bildirildi.

31 Temmuz itibarıyla depolarda bulunan gaz miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 daha düşük olduğu ifade edildi.

KRİTİK ÜLKELERDE DOLULUK DÜŞÜK

Açıklamada, özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa’daki depoların doluluk oranlarının Avrupa ortalamasının altında kaldığına dikkat çekildi.

“TEDARİK RİSKİ OLUŞABİLİR”

Gazprom, mevcut durumun kış aylarında Avrupa’daki tüketiciler için güvenilir doğal gaz tedariki açısından ciddi risk oluşturabileceğini vurguladı.

İHRACAT YAPTIRIMLARLA DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz ihracatının yaptırımlar nedeniyle son dönemde önemli ölçüde azaldığı biliniyor.