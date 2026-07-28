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Kaynak: AA

Rus enerji şirketi Gazprom’un Departman Başkan Yardımcısı Kiril Polous, Avrupa doğal gaz piyasasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya’da düzenlenen IndoPacific LNG Summit 2026 kapsamında konuşan Polous, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının, Rus gazının yoğun şekilde sevk edildiği döneme kıyasla üç kat arttığını ifade etti.

ABD’NİN LNG HAKİMİYETİ VURGUSU

Polous, Avrupa’nın LNG ithalatında ABD’nin payının hızla arttığına dikkat çekerek, bugün Avrupa’nın LNG ithalatının yaklaşık yüzde 60’ının ABD’den yapıldığını söyledi.

Almanya özelinde ise bu oranın yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirtti.

“LNG DAHA GÜVENİLİR DEĞİL”

Avrupa’da LNG’nin boru hattı gazına göre daha güvenilir olduğu yönündeki görüşleri eleştiren Polous, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

LNG sevkiyatlarının; Üretim tesislerindeki olası kesintiler, Hürmüz, Malakka, Bab el-Mendeb ve Panama gibi kritik geçiş noktalarındaki riskler nedeniyle kırılgan olabileceğini vurguladı.

GAZPROM’UN AVRUPA’DAKİ PAYI SERT DÜŞTÜ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, uzun yıllar süren boru hattı yatırımlarıyla 2022’ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40 seviyesine kadar çıkarmıştı.

Ancak yaptırımlar sonrası şirket, müşterilerinin önemli bölümünü ABD, Katar ve Norveç gibi alternatif tedarikçilere kaptırdı.

Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatı 2021’de: 201,7 milyar metreküp 2025’te: yaklaşık 18 milyar metreküp seviyesine geriledi.

ENERJİ PİYASALARINDA RİSKLER SÜRÜYOR

Uzmanlar, küresel enerji ticaretinde jeopolitik risklerin devam ettiğine işaret ederken, özellikle LNG taşımacılığında kritik boğazlardaki güvenlik durumunun fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.