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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyat ve işlem verileri açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 496 lira 75 kuruş oldu.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Piyasada işlem hacmi 13 milyon 787 bin 436 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 369 bin 964 lira seviyesindeydi.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı ise 788 bin metreküp olarak kaydedildi.

DENGELEME FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 371 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 621 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 80 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 80 milyon 84 bin 718 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 80 milyon 75 bin 807 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Veriler, spot piyasada hem fiyat hem de işlem hacmi açısından dalgalı seyrin sürdüğüne işaret etti.