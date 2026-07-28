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Kaynak: AA

Gazprom'un Rusya Muhasebe Standartları (RSBU) çerçevesinde hazırladığı finansal raporda yer alan bilgiye göre; şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 10,76 milyar ruble zarara karşılık bu yılın ilk yarısında 78,4 milyar ruble net kazanç duyurdu.

Şirketin geliri, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artarak 3 trilyon 138 milyar rubleye geldi.

Bu dönemde Gazprom'un brüt karı yüzde 15 artışla 1 trilyon 82 milyar rubleye yükselirken vergi öncesi karı 75,9 milyar ruble seviyesinde meydana geldi.

Gazprom'un alacakları, haziran sonu itibarıyla 2025 sonundaki 1 trilyon 145 milyar rubleden 1 trilyon 261 milyar rubleye çıkarken, şirketin borçları aynı dönemde 1 trilyon 172 milyar rubleden 969 milyar rubleye düştü.

Avrupa pazarındaki payını önemli ölçüde bitiren Gazprom, dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında konumlanıyor.