TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro maratonu tüm hızıyla sürüyor! 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan kritik bölümde iki etaplı zorlu mücadeleyi kazanarak önlüğü göğüsleyen yarışmacı, 15. isim olarak ana kadrodaki yerini aldı.Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, 3. grupta yer alan yarışmacılar önlük için mutfağa girdi.
Kıran kıran geçen mücadelelerin ardından rakiplerini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren 15. yarışmacı olmayı başardı.
ZORLU İKİ ETAPTA SUMAK VE EKLER RÜZGARI ESTİ
Gecenin ilk etabında şefler, yarışmacılardan sumak ana ürünü ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda lezzet, teknik, ürün kullanımı ve sunum kriterlerine göre yapılan değerlendirmeyle 7 isim üst tura yükseldi:
Mert
Batuhan
Yalçın
Tolgahan
Buse
Gül
Yaren
Ana kadro önlüğünü kazanmak için tezgah başına geçen 7 finalist, ikinci turda 50 dakika içerisinde en başarılı ekler tatlısını hazırlamak için ter döktü.
KAZANAN İSİM GÜL OLDU
Tadımların tamamlanmasının ardından şeflerin son değerlendirmesine Gül ve Buse kaldı. İki finalistin tabağını kıyaslayan jüri üyeleri, gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Gül'ün ana kadro biletini aldığını açıkladı.
Gül, bu galibiyetle birlikte yarışmanın 15. önlüğünü göğsüne takmış oldu. 3. ekipten son ana kadro yarışmacısının seçilmesiyle birlikte kalan isimler, bir sonraki bölümde yedek kadroya girebilmek için mücadele verecek.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran 15 yarışmacı şunlardır:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp Can
Demirhan
Nurten
Şadi
Burçin
Tolga
Muhammed
Ayşe
Kübra
Gül (15. yarışmacı)