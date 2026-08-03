Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro maratonu tüm hızıyla sürüyor! 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan kritik bölümde iki etaplı zorlu mücadeleyi kazanarak önlüğü göğüsleyen yarışmacı, 15. isim olarak ana kadrodaki yerini aldı.

Kaynak: Diğer
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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, 3. grupta yer alan yarışmacılar önlük için mutfağa girdi.

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

Kıran kıran geçen mücadelelerin ardından rakiplerini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren 15. yarışmacı olmayı başardı.

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

ZORLU İKİ ETAPTA SUMAK VE EKLER RÜZGARI ESTİ

Gecenin ilk etabında şefler, yarışmacılardan sumak ana ürünü ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda lezzet, teknik, ürün kullanımı ve sunum kriterlerine göre yapılan değerlendirmeyle 7 isim üst tura yükseldi:

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

Mert

Batuhan

Yalçın

Tolgahan

Buse

Gül

Yaren

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

Ana kadro önlüğünü kazanmak için tezgah başına geçen 7 finalist, ikinci turda 50 dakika içerisinde en başarılı ekler tatlısını hazırlamak için ter döktü.

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

KAZANAN İSİM GÜL OLDU

Tadımların tamamlanmasının ardından şeflerin son değerlendirmesine Gül ve Buse kaldı. İki finalistin tabağını kıyaslayan jüri üyeleri, gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Gül'ün ana kadro biletini aldığını açıkladı.

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

Gül, bu galibiyetle birlikte yarışmanın 15. önlüğünü göğsüne takmış oldu. 3. ekipten son ana kadro yarışmacısının seçilmesiyle birlikte kalan isimler, bir sonraki bölümde yedek kadroya girebilmek için mücadele verecek.

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran 15 yarışmacı şunlardır:

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

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MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

Eyüp Can

Demirhan

Nurten

Şadi

Burçin

11 12
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu? - Resim: 12

Tolga

Muhammed

Ayşe

Kübra

Gül (15. yarışmacı)

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