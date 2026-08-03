MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

ZORLU İKİ ETAPTA SUMAK VE EKLER RÜZGARI ESTİ

Gecenin ilk etabında şefler, yarışmacılardan sumak ana ürünü ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda lezzet, teknik, ürün kullanımı ve sunum kriterlerine göre yapılan değerlendirmeyle 7 isim üst tura yükseldi: